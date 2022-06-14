'Secret Honor' filmiyle ünlenen ünlü oyuncu Philip Baker Hall'dan acı haber

14 Haziran 2022 Salı, 17:09

Sinema ve tiyatro oyuncusu Philip Baker Hall, 90 yaşında hayatını kaybetti. Hall'ın eşi Holly Wolfle, geçtiğimiz pazartesi günü acı haberi paylaştı.

PHILIPS BAKER HALL KİMDİR?

Philip Baker Hall, 1970 yılında 'Cowards' filmiyle kariyerine başladı. Daha sonra Richard Nixon karakteriyle Robert Altman'ın filmi 'Secret Honor' ile üne kavuştu.

Karakter oyuncusu olan Hall, kariyeri boyunca 185 yapımda yer aldı.

Paul Thomas Anderson'ın “Coffeen and Cigarettes”, "Boogie Nights” ve “Magnolia” filmlerinde rol alan Hall'ın diğer filmleri arasında “The Truman Show”, “Rush Hour”, “Zodiac” ve “Argo” bulunuyor.

Oyuncu, televizyonda da “Seinfeld”, “Curb Your Enthusiasm”, “BoJack Horseman”, “Modern Family” ve “Room 104” dizilerinde yer aldı.