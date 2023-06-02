Sinematek Günleri’nin ikincisi başlıyor: ‘Film çekmek’ hayal değil

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:21

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:24

Sinema Adası işbirliğiyle yapılacak olan “2. Sinematek Günleri: Sektörü Buluşmaları” bugün, yarın ve pazar günü sinema endüstrisinin profesyonellerini bir araya getirecek.

Etkinliklerde bir fikrin ortaya çıktığı andan itibaren o fikrin filme dönüşmesi ve sonrasında da izleyiciyle buluşmasına kadarki olan tüm süreçleri sinemacılar anlatacak. Organizasyon 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Saat 16.45 ile 18.00 saatlerindeki etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabilecek.

‘ULAŞILABİLİRLİK BOŞLUĞU’

Sinema Adası’nın kurucusu Esra Güzel, hem geçen seneki ilk etkinliğin geri dönüşlerini hem de bu yıl yapılacakları anlattı.

“Film yapma” hayali kuran, hatta bu yolda adım atmaya çalışan hemen hemen herkes çeşitli zorluklarla karşılaşıyor.

Güzel, “Tecrübeye ve bilgiye ulaşmanın zor olduğu, hatta dışarıdan ‘imkânsız’ gibi göründüğü sinema sektörü, sinema alanına ilgi duyan herkes için öğretici olacak ve ‘ulaşılabilirlik’ boşluğunu doldurması amacındayız” derken, “Geçen yıl etkinliğimize izleyici olarak gelen ve stajyer ekibimizde yer alan arkadaşlarımızdan güzel haberler de aldık. Etkinlik esnasında tanıştıkları profesyonellerle daha sonra çalışmaya başladılar, filmler çektiler. Mesela bir asistanımız BluTV’de çalışmaya başladı ve hâlâ devam ediyor. Böyle geri dönüşlerin olması ‘değdi’ dedirtiyor” diye konuşuyor.

Etkinlikte bağımsız filmlerin yapımının zorlukları, oyuncu yönetmen sohbetleri, dijital kanallarının içerik alımı ve sendikalardan bahsedilecek. Esra Güzel, Netflix, MUBI, BluTV gibi büyük dijital kanalların da söyleşi ve panellerde yer almasının hedef kitlelerinin büyüklüğünü ve bütün sektörü kapsadığını gösterdiğini dile getiriyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE SÖYLEŞİLER

Hazar Ergüçlü, Onur Saylak, Derya Alabora, Doğu Demirkol, Selin Yeninci, Yamaç Okur, Ömer Özgüner, Deniz Şaşmaz Oflaz, Ceylan Özgün Özçelik, Soner Caner gibi isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğin program detaylarına sinematek.kadikoy.bel.tr üzerinden ulaşmak mümkün.