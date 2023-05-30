Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları haziran'da
Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nın ikincisi 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları Sinema Adası organizatörlüğünde 02-03-04 Haziran tarihlerinde Sinematek/Sinema Evi’nin Köşk Etkinlik Salonu, Cam Bina Toplantı Odası ve Onat Kutlar Sinema Salonu’nda düzenlenecek. Bir dizi etkinlikten oluşan II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda üç gün boyunca senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine uzanan süreçleri ve kısa film yapımından dijital kanallara yönelik içerik üretimine kadar farklı başlıkları kapsayan paneller, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek.
Üç güne yayılan etkinlik toplam 24 oturum, 3 atölye ve 3 genel katılımlı söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Hazar Ergüçlü, Onur Saylak, Derya Alabora, Doğu Demirkol, Selin Yeninci, Yamaç Okur, Ömer Özgüner, Deniz Şaşmaz Oflaz, Ceylan Özgün Özçelik gibi pek çok isim etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.
"II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları" biletleri Sinematek/Sinema Evi’nin internet sitesi üzerinden temin edilebiliyor. Program ayrıntılarına aynı site üzerinden ulaşmak mümkün.
ETKİNLİK PROGRAMI
02 Haziran Cuma 2023
10:00-11:15
Susacak Mıyız? Hiç Sanmayız!
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Susma Bitsin Platformu
Kuir Sinema & Türkiye: Kuir Politik Midir?
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Ali Kemal Güven, Ayça Damgacı, Can Merdan Doğan
Moderatör: Lara Özlen
11:30-12:45
Dalgaları Aşmak: İlk Film Yolculuğu
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Gizem Kızıl, Selcen Ergun, Umut Subaşı, Barış Fert
Moderatör: Sinan Yusufoğlu
Kamerada Oyun (Atölye 1. Bölüm)
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Derya Alabora
13:45-15:00
Dijital Platformlarda Yeni Yönelimler: MUBI
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Abbas Bozkurt, Irmak Wöber, Mert Erarslan
Bir Tuhaf Evlilik: Yönetmen-Yapımcı İlişkisi
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Kıvanç Sezer, Kanat Doğramacı
Moderatör: İrem Akbal
Kamerada Oyun (Atölye 2. Bölüm)
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Nimet Atasoy
15:15-16:30
O Karakter Benim! Yönetmen- Oyuncu Sohbetleri
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Soner Caner, Hazar Ergüçlü
Moderatör: Ozan Takış
Kişisel ve Toplumsal Gerçekler: Belgeseller
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Berna Gençalp, Fırat Özeler, Önder Esmer
Moderatör: Ceylan Özgün Özçelik
16:45-18:00
Dizi Yaratım Süreci: #DOĞU
Mekân: Bahçe
Konuşmacı: Doğu Demirkol
Moderatör: Yasemin Şefik
03 Haziran Cumartesi 2023
10.00-11.15
Postta Hallederiz! Görsel Efekt ile Dünyayı Değiştirmek
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Sema Duran, Mert Duran, Yağız Şenay
11:30-12:45
Bağımsız Türkiye Panoraması: Film Borç Batağından Nasıl Kurtulurum?
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Armağan Lale, Beste Yamalıoğlu, Nesra Gürbüz
Moderatör: Onur Sefer
Bir Fikrin Yaratıcı Düşünme Biçimleri: Senaryo Danışmanlığı
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacı: Gülengül Altıntaş
Moderatör: Ahmet Toğaç
Film Dosyası Nasıl Hazırlanır? Fonlar ve Ortak Yapım Marketleri
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Dilek Aydın
13:45-15:00
Hayallerimden Vazgeçmeli miyim? Cast Direktörü - Oyuncu İlişkisi
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Pınar Çelik, Selin Yeninci
Moderatör: Ferhat Özmen
Festivaller İstanbulda / SE-YAP: Filmlerin Festival Stratejisi
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Aylin Pınar Aydemir, Derya Tarım, İpek Erden
Film Dosyası Nasıl Hazırlanır? Fonlar ve Ortak Yapım Marketleri
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Dilek Aydın
15.15-16.30
Kürt Sinemasında Üretim ve Dağıtım Koşulları
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Bingöl Elmas, Hüseyin Karabey, Soner Akalın
Moderatör: Sinan Yusufoğlu
Dijital Diziler Nereye Gidiyor? 2017-2022 Türkiye Dijital Dizi Raporu
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Yamaç Okur, Burak Sakar
16:45-18:00
Türkiye’deki Alternatif Dağıtım Biçimleri: Başka Sinema, Bir Film
Mekân: Bahçe
Konuşmacılar: Kemal Ural, Cenan Tüzel
Moderatör: Ahmet Toğaç
04 Haziran Pazar 2023
10.00-11.15
Kısa Uzunlar: Kısa Film Yapımında Kolektif Dayanışma
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Musab Tekin, Özgürcan Uzunyaşa, Recep Bozgöz, Yağmur Mısırlıoğlu
Moderatör: Onur Sefer
Gönülden Gönüle Giden Bir Yol Vardır Görülmez: Filmi Müzik ile Anlatmak
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Ekin Fil, Avi Medina
Moderatör: Ferhat Özmen
11:30-12:45
Sinemada Görüntü Dili ve Estetiğin Yaratım Süreci: Yönetmen - Görüntü Yönetmeni İlişkisi
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Onur Saylak, Feza Çaldıran
Moderatör: Hüma Deniz Çahan
Yerelden Globale Seyirciyi Tanımak: BluTV
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacı: Deniz Şaşmaz Oflaz
Moderatör: Sinan Yusufoğlu
Filmi Afişle Anlatmak: 70x100
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Emre Erdem
13:45-15:00
Bedenin Ötesi: Mania Akbari
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Eğitim: Mania Akbari
Moderasyon ve çeviri: Tülay Türken
Fikirden Senaryoya, Senaryodan Filme
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Ceylan Özgün Özçelik, Selman Nacar
Filmi Afişle Anlatmak: 70x100
Mekân: Cam Bina Toplantı Odası
Eğitmen: Emre Erdem
15:15-16:30
Yapımcının Yol Haritası: Ön Hazırlıktan Post Prodüksiyona Bir Film Yapım Serüveni
Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu
Konuşmacılar: Tolga Afşin Kaya, Cansu Menlikli
Moderatör: Berfin Demirat
Kurgu Sürecinde Sorunlar ve Çözümler: KUDA
Mekân: Köşk Etkinlik Salonu
Konuşmacılar: Özcan Vardar, Nihan Işık
16:45-18:00
Yapımcılar Gözünden Türkiye Pazarı: Yapım Şirketleri Projelerini Nasıl Seçiyorlar?
Mekân: Bahçe
Konuşmacılar: Ersan Çongar, Ömer Özgüner, Yamaç Okur
Moderatör: İpek Erden
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