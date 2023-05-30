Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları haziran'da

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:47

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:47

II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları Sinema Adası organizatörlüğünde 02-03-04 Haziran tarihlerinde Sinematek/Sinema Evi’nin Köşk Etkinlik Salonu, Cam Bina Toplantı Odası ve Onat Kutlar Sinema Salonu’nda düzenlenecek. Bir dizi etkinlikten oluşan II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları’nda üç gün boyunca senaryonun fikir sürecinden fon bulmaya, yönetmenin oyuncu seçiminden yapımcılar için yeni dağıtım ve pazarlama stratejilerine uzanan süreçleri ve kısa film yapımından dijital kanallara yönelik içerik üretimine kadar farklı başlıkları kapsayan paneller, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek.

Üç güne yayılan etkinlik toplam 24 oturum, 3 atölye ve 3 genel katılımlı söyleşiye ev sahipliği yapıyor. Hazar Ergüçlü, Onur Saylak, Derya Alabora, Doğu Demirkol, Selin Yeninci, Yamaç Okur, Ömer Özgüner, Deniz Şaşmaz Oflaz, Ceylan Özgün Özçelik gibi pek çok isim etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

"II. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları" biletleri Sinematek/Sinema Evi’nin internet sitesi üzerinden temin edilebiliyor. Program ayrıntılarına aynı site üzerinden ulaşmak mümkün.

ETKİNLİK PROGRAMI

02 Haziran Cuma 2023

10:00-11:15

Susacak Mıyız? Hiç Sanmayız!

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Susma Bitsin Platformu

Kuir Sinema & Türkiye: Kuir Politik Midir?

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Ali Kemal Güven, Ayça Damgacı, Can Merdan Doğan

Moderatör: Lara Özlen

11:30-12:45

Dalgaları Aşmak: İlk Film Yolculuğu

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Gizem Kızıl, Selcen Ergun, Umut Subaşı, Barış Fert

Moderatör: Sinan Yusufoğlu

Kamerada Oyun (Atölye 1. Bölüm)

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Derya Alabora

13:45-15:00

Dijital Platformlarda Yeni Yönelimler: MUBI

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Abbas Bozkurt, Irmak Wöber, Mert Erarslan

Bir Tuhaf Evlilik: Yönetmen-Yapımcı İlişkisi

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Kıvanç Sezer, Kanat Doğramacı

Moderatör: İrem Akbal

Kamerada Oyun (Atölye 2. Bölüm)

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Nimet Atasoy

15:15-16:30

O Karakter Benim! Yönetmen- Oyuncu Sohbetleri

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Soner Caner, Hazar Ergüçlü

Moderatör: Ozan Takış

Kişisel ve Toplumsal Gerçekler: Belgeseller

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Berna Gençalp, Fırat Özeler, Önder Esmer

Moderatör: Ceylan Özgün Özçelik

16:45-18:00

Dizi Yaratım Süreci: #DOĞU

Mekân: Bahçe

Konuşmacı: Doğu Demirkol

Moderatör: Yasemin Şefik

03 Haziran Cumartesi 2023

10.00-11.15

Postta Hallederiz! Görsel Efekt ile Dünyayı Değiştirmek

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Sema Duran, Mert Duran, Yağız Şenay

11:30-12:45

Bağımsız Türkiye Panoraması: Film Borç Batağından Nasıl Kurtulurum?

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Armağan Lale, Beste Yamalıoğlu, Nesra Gürbüz

Moderatör: Onur Sefer

Bir Fikrin Yaratıcı Düşünme Biçimleri: Senaryo Danışmanlığı

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacı: Gülengül Altıntaş

Moderatör: Ahmet Toğaç

Film Dosyası Nasıl Hazırlanır? Fonlar ve Ortak Yapım Marketleri

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Dilek Aydın

13:45-15:00

Hayallerimden Vazgeçmeli miyim? Cast Direktörü - Oyuncu İlişkisi

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Pınar Çelik, Selin Yeninci

Moderatör: Ferhat Özmen

Festivaller İstanbulda / SE-YAP: Filmlerin Festival Stratejisi

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Aylin Pınar Aydemir, Derya Tarım, İpek Erden

Film Dosyası Nasıl Hazırlanır? Fonlar ve Ortak Yapım Marketleri

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Dilek Aydın

15.15-16.30

Kürt Sinemasında Üretim ve Dağıtım Koşulları

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Bingöl Elmas, Hüseyin Karabey, Soner Akalın

Moderatör: Sinan Yusufoğlu

Dijital Diziler Nereye Gidiyor? 2017-2022 Türkiye Dijital Dizi Raporu

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Yamaç Okur, Burak Sakar

16:45-18:00

Türkiye’deki Alternatif Dağıtım Biçimleri: Başka Sinema, Bir Film

Mekân: Bahçe

Konuşmacılar: Kemal Ural, Cenan Tüzel

Moderatör: Ahmet Toğaç

04 Haziran Pazar 2023

10.00-11.15

Kısa Uzunlar: Kısa Film Yapımında Kolektif Dayanışma

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Musab Tekin, Özgürcan Uzunyaşa, Recep Bozgöz, Yağmur Mısırlıoğlu

Moderatör: Onur Sefer

Gönülden Gönüle Giden Bir Yol Vardır Görülmez: Filmi Müzik ile Anlatmak

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Ekin Fil, Avi Medina

Moderatör: Ferhat Özmen

11:30-12:45

Sinemada Görüntü Dili ve Estetiğin Yaratım Süreci: Yönetmen - Görüntü Yönetmeni İlişkisi

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Onur Saylak, Feza Çaldıran

Moderatör: Hüma Deniz Çahan

Yerelden Globale Seyirciyi Tanımak: BluTV

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacı: Deniz Şaşmaz Oflaz

Moderatör: Sinan Yusufoğlu

Filmi Afişle Anlatmak: 70x100

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Emre Erdem

13:45-15:00

Bedenin Ötesi: Mania Akbari

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Eğitim: Mania Akbari

Moderasyon ve çeviri: Tülay Türken

Fikirden Senaryoya, Senaryodan Filme

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Ceylan Özgün Özçelik, Selman Nacar

Filmi Afişle Anlatmak: 70x100

Mekân: Cam Bina Toplantı Odası

Eğitmen: Emre Erdem

15:15-16:30

Yapımcının Yol Haritası: Ön Hazırlıktan Post Prodüksiyona Bir Film Yapım Serüveni

Mekân: Onat Kutlar Sinema Salonu

Konuşmacılar: Tolga Afşin Kaya, Cansu Menlikli

Moderatör: Berfin Demirat

Kurgu Sürecinde Sorunlar ve Çözümler: KUDA

Mekân: Köşk Etkinlik Salonu

Konuşmacılar: Özcan Vardar, Nihan Işık

16:45-18:00

Yapımcılar Gözünden Türkiye Pazarı: Yapım Şirketleri Projelerini Nasıl Seçiyorlar?

Mekân: Bahçe

Konuşmacılar: Ersan Çongar, Ömer Özgüner, Yamaç Okur

Moderatör: İpek Erden