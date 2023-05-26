Mahsun Kırmızıgül imzalı Prestij Meselesi, yeniden sinemalarda

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:30

Mahsun Kırmızıgül'ün Prestij Müzik etrafında gelişen hikâyeleri anlattığı Prestij Meselesi filmi, 3 Şubat'ta vizyona girmiş ancak 6 Şubat'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem nedeniyle vizyondan çekilmişti. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in kariyerlerinin yükselişini ele alan Prestij Meselesi, sinemalarda yeniden seyirciyle buluşacak.

PRESTİJ MESELESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün, yapımcılığını ise Murat Tokat'ın üstlendiği Prestij Meselesi filmi, 6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle vizyondan çekilmişti. Prestij Müzik etrafında gelişen olayların anlatıldığı, ünlü müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte 90'lar müzik piyasasının değişimini konu alan Prestij Meselesi, 2 Haziran tarihinde yeniden gösterime girecek.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KADROSU

Bir döneme damga vuran markanın oluşumunu merkeze alan filmin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin gibi isimler yer alıyor.

Filmin fragmanı: