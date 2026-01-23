Oscar Akademisi, 2026 ödüllerinin adaylarını açıkladı. Sinners, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere 16 dalda ödüle aday gösterildi. Peki, Sinners filminin konusu ne? Sinners filminin oyuncuları kim?

SINNERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Günahkarlar, geçmişlerinden kurtulmaya çalışan ikiz kardeşlerin hikayesini konu ediyor. İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, tanıdık bir zeminde yeni bir başlangıç ​​yapmak isterler. Böylece Chicago'nun yeraltı dünyasındaki eski hayatlarını geride bırakıp, memleketleri Clarksdale, Mississippi'ye dönerler ve orada bir bar açarlar. Ancak ikizleri orada sakin bir hayat beklememektedir. İkizler kendilerini bekleyen büyük bir kötülüğe karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

SINNERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?