Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

Avrupa Birliği’nin (AB) destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi’nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının yüzde 30’luk kısmı tamamlandı. Restorasyon çalışmalarının 2022 yılı sonunda bitmesi bekleniyor. Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ni çevreleyen kalenin tarihi geçmişi 4 bin yıla dayandırılıyor. 14. yüzyılda zindan olarak kullanılmaya başlanan yapı o döneme ait izleri ile hâlâ ayakta duruyor. Resmi olarak 1887 yılında cezaevine dönüştürülen ve bazı ünlü yazar ve şairlerin de bir dönem kaldığı yapı, 1999'da müzeye çevrildi. Üç tarafı denizle çevrili olduğu için kaçılması zor olduğu bilinen ve müzeye dönüştürüldüğü 1999 yılından beri ziyaretçilerini ağırlayan tarihi yapının aslına uygun şekliyle restore edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi yapı içinde demokrasi müzesi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi oluşturulması planlanıyor.

Tarihi cezaevinin restorasyonundan sonra surların da restorasyonuna başlanacak.