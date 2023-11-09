Sıraya o da eklendi: Yılmaz Güney'in de hayatı film oluyor!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:45

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:45

Oyunculuğunun yanında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da tanınan Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor. Beyaz perdeye aktarılacak olan Yılmaz Güney'in hayatında hapisten kaçışına odaklanılacak.

Yapımcılığını Kazım Çarman, yönetmenliğini Cihan İnan'ın üstleneceği, Yılmaz Güney'in hayatını anlatacak filmin oyuncuları henüz seçilmedi ama kısa süre sonra çalışmalar başlayacak.

Filmde, Güney'in Isparta yarı açık ceza evinde yatarken Hubschmide'e gönderdiği mektubun ardından yaşananlar, yarım kalan "Yol" filminin tamamlanma süreci, Isparta cezaevinden Rodos adasına, İsviçre ve Fransa'ya uzanan kaçış hikayesi işlenecek.