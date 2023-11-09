Sıraya o da eklendi: Yılmaz Güney'in de hayatı film oluyor!

Kral dönemi sonrasında yazdığı ödüllü Yol, Sürü ve Duvar, yazıp yönettiği ve oynadığı Umut, Umutsuzlar, Baba, Ağıt ve Endişe filmleriyle tanınan Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:45
Sıraya o da eklendi: Yılmaz Güney'in de hayatı film oluyor!
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Oyunculuğunun yanında yönetmen, senarist ve yapımcı olarak da tanınan Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor. Beyaz perdeye aktarılacak olan Yılmaz Güney'in hayatında hapisten kaçışına odaklanılacak. 

Yapımcılığını Kazım Çarman, yönetmenliğini Cihan İnan'ın üstleneceği, Yılmaz Güney'in hayatını anlatacak filmin oyuncuları henüz seçilmedi ama kısa süre sonra çalışmalar başlayacak. 

Filmde, Güney'in Isparta yarı açık ceza evinde yatarken Hubschmide'e gönderdiği mektubun ardından yaşananlar, yarım kalan "Yol" filminin tamamlanma süreci, Isparta cezaevinden Rodos adasına, İsviçre ve Fransa'ya uzanan kaçış hikayesi işlenecek.


Yılmaz Güney Film hayat

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