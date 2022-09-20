Cizre Belediyespor, DOR Chisina'ya set vermedi!
Cizre Belediyespor, Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Moldovalı ekip DOR Chisina'yı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi.
Cizre Belediyespor, yarın Kosova'nın KV Peja takımıyla yapacağı maçı da kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılacak.
Salon: Şırnak
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Kadir Girente
Cizre Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Uriarte, Kemal Kayhan, Caner Çiçekoğlu, Julien Winkelmuller, Ivanov (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin, Burak Kamçı, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya)
DOR Chisina: Korelcou, Moisei, Cuzioc, Romenov, Adviev, Cozlovsclu (Usatov Alexei, Sergio )
Setler: 25-17, 25-10, 25-9
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