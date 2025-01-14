SİYAD, 2024'ün en iyilerini seçti

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:13

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:13

SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen 2024’ün en iyi uluslararası filmleri belli oldu. Vizyona giren filmler arasında Jonathan Glazer’in yönettiği ‘İlgi Alanı’ (The Zone Of Interest), 2024’ün En İyi Uluslararası Filmi oldu. Dijital platformlarda ise Aki Kaurismäki’nin filmi ‘Sararmış Yapraklar’ (Kuolleet lehdet) yılın en iyisi seçildi.





2024 VİZYONUNDA EN İYİ 10 ULUSLARARASI FİLM





1. İLGİ ALANI (THE ZONE OF INTEREST)

Yönetmen: Jonathan Glazer





2. ANORA

Yönetmen: Sean Baker





3. GERİDE KALANLAR (THE HOLDOVERS)

Yönetmen: Alexander Payne



4. ÖĞRETMENLER ODASI (DAS LEHRERZİMMER)

Yönetmen: İlker Çatak



5. ZAVALLILAR (THE POOR THINGS)

Yönetmen: Yorgos Lanthimos





6. EMILIA PEREZ

Yönetmen: Jacques Audiard





7. BİR SALYANGOZUN ANILARI (MEMOIR OF A SNAIL)

Yönetmen: Adam Elliot





8. YANDAKİ ODA (THE ROOM NEXT DOOR)

Yönetmen: Pedro Almodovar





9. CEVHER (THE SUBSTANCE)

Yönetmen: Coralie Fargeat





10. EN SEVDİĞİM PASTAM (KEYKE MAHBOOBE MAN)

Yönetmen: Maryam Moghadam/ Behtash Sanaeeha







