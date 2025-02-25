Siyahtan beyaza yalnızlıklarım: Güven Baykan ile derin bir söyleşi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 16:43

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:43

27 Şubat 2025 tarihinde Dinler Hotel Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek olan bu özel söyleşide, Baykan’ın Siyahtan Beyaza Yalnızlıklarım başlığı altında yalnızlığın farklı yüzlerine dair derinlikli bir sohbet gerçekleştirilecek.

“Yalnız olmak, kimsesiz olmak değildir...” sözleriyle başlayacak bu etkinlik, siyahın derinliğinden beyazın aydınlığına uzanan bir yolculuk sunacak. Güven Baykan, “Havada Üç Beş Martı” adlı kitabının izinde, yalnızlığı sadece bir eksiklik olarak değil, bazen bir keşif, bazen de bir özgürlük olarak ele alacak. Katılımcılar, martıların, kelimelerin ve fotoğrafların rehberliğinde yalnızlığın gölgeleri ve ışıkları arasında birlikte yürümeye davet ediliyor.

Güven Baykan Kimdir?

Trabzon’da eğitim hayatını tamamlayan Güven Baykan, 1987 yılında Denizli Geleneksel Tiyatro Şenliği’nde Oktay Arayıcı’nın Rumuz Goncagül adlı oyununda canlandırdığı “Müfit Mürted” karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. 2013 yılında yazın dünyasına adım atan Baykan, bugüne kadar birçok eser kaleme aldı.

Şiir kitapları arasında Akşamlık (2015), Yol Hep İkiye Ayrılır (2016) ve Havada Üç Beş Martı (2019) yer alıyor. Bunun yanı sıra, Bir Orman Şiir Fidanı, Dünyayı Etkileyen Tablolarıyla Seçkin Ressamlar, Seçkin Türk Ressamlar ve çocuk kitabı Patilerdeki Özlem gibi önemli eserleri de okurlarıyla buluştu. Yakın zamanda yayımlanacak Yarım Kalan Fısıltılar adlı öykü kitabı da edebiyatseverlerin ilgisini çekmeye aday.

Tiyatro alanında da aktif bir kariyere sahip olan Baykan’ın Akşamlık adlı oyunu, Türkiye prömiyerini Trabzon’da yaptı ve birçok festivalde sahnelendi. 2018 yılında Direklerarası Seyirci Ödülü’ne layık görülen oyun, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kaçırılmayacak Bir Buluşma!

Güven Baykan’ın derinlikli anlatımıyla yalnızlığa dair farklı bir perspektif sunacağı bu etkinlik, edebiyat ve sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 27 Şubat 2025 saat 20:00’de Ürgüp Dinler Hotel’de gerçekleşecek bu özel söyleşi, yalnızlık üzerine düşünen, sorgulayan ve keşfetmek isteyen herkesi bekliyor.