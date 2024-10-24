“Siyo ile Gelen Kültür” Belgeseli 50. Yıl Galası ile İzleyiciyle Buluşuyor

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:10

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:10

Ayhan Özvatan’ın yönetmenliğini yaptığı Siyo ile Gelen Kültür adlı belgeselin galası 2 Kasım 2024 tarihinde Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sevk ve İdare Yüksek Okulu’nun (SİYO) 50. yılı anısına hazırlanan bu belgesel, Türkiye’nin yakın dönem sosyal, siyasal ve ekonomik tarihini ele alırken, SİYO’nun ve mezunlarının bu süreçteki kültürel etkilerini konu alıyor.





Belgesel, okulun kuruluşundan itibaren oluşan “Siyo Kültürü”nü ve 50 yıldır süregelen dostluk bağlarını anlatıyor. Ayrıca okul mezunları ve hayatta olan hocalarla yapılan röportajlar yer alıyor. Programda, okulun kapanmasıyla yaşanan hüzün ve mezunların kariyerlerindeki başarı öyküleri de işleniyor.





Ayhan Özvatan’ın Samsun’da başladığı eğitim yolculuğu, Sevk ve İdare Yüksek Okulu mezuniyetiyle devam etmiş. 1974’te TRT’de kamera asistanı olarak başlayan kariyeri, uzun yıllar kameraman, görüntü yönetmeni ve sonrasında program yönetmenliğiyle şekillenmiş. Özvatan, özellikle eğitim, kültür ve belgesel programlarıyla ulusal ödüller kazanmış ve 2005 yılında emekli olmuştur.





Belgeselin galasında, saat 14.00’de başlayacak kokteylin ardından 15.00’de gösterim yapılacak ve etkinlik, 16.15’te başlayacak ödül töreniyle son bulacaktır.