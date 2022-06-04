Sokak kedisi: İKSV’nin perileri, Perili Köşk’te!

04 Haziran 2022 Cumartesi, 03:31

Para yok biz gidemiyoruz diye ağlamayın, birçok ücretsiz etkinlik de var, bizim paramız mı var sanki, sızıyoruz işte bir yerlerden.

Hele partilere bayılıyorum, peynir filan. Partisiz festival olmaz. İKSV’nin partileri de ya Salon’da olur, ya da Perili Köşk’te! İkinci Boğaz Köprüsü’nün ayağının altında, mehtap da yok ama köprünün ışıkları vuruyor denize, pek bir romantik, bir de poyraz esiyor ki uçacağız terastan. Neyse ki şal dağıtmışlar, iki de soba yakmışlar, içecek de var, ısınıyor tabii millet, üşüdüm diye birbirine sokularak. O da mı yetmedi, Mercan Dede, etnik müziğiyle rüzgârdan beter uçuruyor! Mercan Dede, Perili Köşk’e çok yakışıyor. Ne zaman burada onunla parti olsa, kaçırmıyorum. Niye mi Perili Köşk? İKSV’nin bütün perileri burada da ondan! Four Seasons Bosphorus’taki açılış töreninde hepsi uzun tuvaletler giymişlerdi, peri kızı gibiydiler gerçekten. Birbirinden hoş ve akıllı kadınlar, neşe saçıyorlar, çok da çalışıyorlar, göze gireyim de konserleri kaçırmayayım. Görgün Taner, korona olmuş gelemiyor, kıyamam. TikTok’a da başladılar ya şimdi, kızlar video çekip duruyor. Kırk yıl düşünsem İKSV gibi ağırbaşlı bir müessesenin ergenler gibi hoplaya zıplaya TikTok çekeceği aklıma gelmezdi, teknolojiye uyuyor, gençleşiyor, genç kalıyoruz!

