Sokak kedisi: Şişhane’de Melek vardı
Kedi de merak etti elbette, Melek Mosso’yu. Etrafında niye bu kadar fırtına koptuğunu, orası burası derken Anadolu’da konserlerinin niye iptal edildiğini. En son Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sahneye çıkıp çıkamayacağını?
Gerçi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, televizyonda bir soru üzerine “Belki bazı illerde güvenlik sorunu nedeniyle iptal edilmiştir, bizim festivalde bir sorun yok, çıkacak, Şişhane Meydanı’nda şarkı söyleyecek” demişti ama belli mi olur?
Çarşamba akşamı erkenden doldu Şişhane Meydanı. Yeni dikilen biberiyeler ezildi gitti, bir kedi olarak ayak altında dolaşıp aynı akibete uğramamak için meydana bakan evdeki arkadaşım GüneySu’nun evine gittim. Evleri beşinci katta, meydanı görüyor ama sahneyi görmüyor, arkadaşım, “bize ne canım görüp ne yapacaksın, gel mırmırlayalım” diyor, “olmaz, ben köşe yazarı bir sokak kedisiyim, yazı yazacağım, görmem lazım” diyorum. Kalabalık Beyoğlu Belediyesi’nin olduğu sokağı da kapladı, trafiğe kapatıldı sokak. Ben de pencereden vaziyete hakim oluyorum. Melek Mosso, nihayet kulis olarak kullanılan Beyoğlu Vergi Dairesi’nden çıktı, kuyruklu fıstık içi yeşili bir tuvalet giymiş. Sahneye çıkış o çıkış, ahalinin bildiği bütün orta malı şarkıları söyledi, herkes de bağır bağır eşlik etti. Arada bir güzel sözler de söyledi, alkışlandı ama çok sert değildi tabii... Mahalleli de gelmiş, konser bedava olunca herkes mutlu, sanatçılar seyirciyle buluşuyor diye mutlu. Yasaklar olmasın, şarkılar susmasın. Sokaklarda kedilere de mama olsun, biz de mutlu olalım, Melek Mosso şarkı söyledi de kıyamet mi koptu yani, herkes mutlu; Melek de ünlü oldu, yasaklar ters teper, insanlar bunu bir anlasa!
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