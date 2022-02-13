Son dakika: Şair Salih Bolat hayatını kaybetti
Son dakika: Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat'ın hayatını kaybettiği bildirildi. 1996 yılında, Radyo C'de "Şiir Penceresi" adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüten Bolat, Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Yönetim Kurulu üyeliğinde de görev almıştı.
Şair, yazar ve akademisyen Salih Bolat yaşamını yitirdi. Bolat'ın, koronavirüs nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Yitik Ülke Yayınları'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun…" denildi.
Sevgili şair dostumuz, ağabeyimiz Salih Bolat’ımızı yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun… Ruhu şad olsun… pic.twitter.com/nDp0M7aba7— Yitik Ülke Yayınları (@yitikulke) February 13, 2022
SALİH BOLAT KİMDİR?
Salih Bolat, 3 Temmuz 1956'da Adana'da doğdu. İlkokulu ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin Sosyal Politika Bölümü'nü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladı. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nden emekli olan Bolat, Beykent Üniversitesi, Sinema-TV bölümünde öğretim üyeliği yapmaya başladı.
Edebiyat yaşamına Yeni Adana gazetesinin kültür sanat sayfasında öyküler yazarak başlayan Salih Bolat, 1975 yılında Adana'da arkadaşlarıyla birlikte Koza adlı dergiyi çıkardı. İlk şiirini bu dergide yayımlamasının ardından 1977-1980 yılları arasında, Ankara'da yayımlanan Yapıt dergisinin ve Halk Evleri Genel Merkezi'nin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1982-1983 yıllarında, yine Ankara'da yayımlanan Petek dergisinin yazı kurulu üyeliğinde bulundu. 1984-1986 yıllarında, Yarın dergisinin çalışmalarına katıldı. 1995 yılında ise Cem Savran ile Promete dergisini kurdu.
1980 yılı başlarından itibaren Yeni Olgu, Oluşum, Edebiyat 81, Türkiye Yazıları, Süreç, Yeni Düşün, Varlık, Gösteri, Düşler, Şiir-lik, Edebiyat ve Eleştiri, Defter, E, Kaçak Yayın gibi dergilerde şiirler ve yazılar yayımladı. 1995-1997 yıllarında Siyah Beyaz gazetesinde, "Duygusal Düşünceler" adlı köşede yazdı. Bu yazılarından seçtiklerinin de yer aldığı yazılarını, daha sonraki yıllarda aynı adla bir kitapta topladı.
1996 yılında, Radyo C'de "Şiir Penceresi" adlı programı yapımcı ve sunucu olarak yürüttü. Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nün ve Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü'nün seçici kurul üyeliklerinde de bulunan Bolat, Edebiyatçılar Derneği'nin ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın Yönetim Kurulu üyeliğinde de görev aldı.
ESERLERİ
Şiir
- Yaşanan (1983)
- Bir Afişin Önünde (1986)
- Sınır ve Sonsuz (1988)
- Karşılaşma (1992)
- Uzak ve Eski (1996)
- Gece Tanıklığı (2000)
- Açılmış Kanat (2004)
- Yol Ayrımı (Seçme Şiirler, 2006)
- Kanıt (2006)
- Atların Uykusu (2014)
Düzyazı
- Duygusal Düşünceler (1999)
- Şiir Sanatı (Yaşar Nabi Nayır ile birlikte, 2004)
- Öykü Yazma Teknikleri (2004)
- Deniz Feneri (Eren Aysan ile Birlikte, 2006)
- İletişim ve Edebiyat (2008)
Ödülleri
- 1984 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü (Yaşanan adlı yapıtı ile)
- 1986 Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü (Bir Afişin Önünde adlı yapıtı ile)
- 1990 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü (Karşılaşma adlı yapıtı ile)
- 2002 Ahmed Arif Şiir Ödülü (Açılmış Kanat adlı yapıtı ile)
- 2007 Behçet Aysan Şiir Ödülü (Kanıt adlı yapıtı ile)
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