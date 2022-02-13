Oyuncu Cemil Özbayer yaşamını yitirdi

13 Şubat 2022 Pazar, 11:24

Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kulllandı.

Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cemil Özbayer…Devlet Tiyatrolarından bir büyük aktör daha https://t.co/tNh4Tnxe8kşımız sağ olsun.?? — zaferalgoz (@zaferalgoz) February 12, 2022

Çok üzgünüm sevgili Cemil çok..toprağın çiçekler kokacak..seni Gümüşlük’te bir sabah güneşinin bağrında bırakmış, akşam aydınlığında yeniden bulmuştum..#CemilÖzbayer pic.twitter.com/VgXzbx2bl0 — orhan aydın (@orhanaydin6) February 12, 2022

Cemil Özbayer…DT nin büyük yıldızlarından biri daha gitti…Beni konservatuar sınavlarına hazırlamıştı,seyrettiğim her oyunu,paylaştığım her anı benimle yaşayacak,devri daim olsun… pic.twitter.com/ORpP1YgRDs — Samlioglu Aysenil (@samliogluayseni) February 12, 2022

Bir büyük aktörü daha kaybettik. Türk tiyatrosunun sevenlerinin başı sağ olsun ???? Allah gani gani rahmet eylesin #cemilözbayer pic.twitter.com/DPAM4OwIZY — emre karayel (@emrekarayel01) February 12, 2022

USTA İSİMLERDEN DERS ALDI

Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

BİRÇOK OYUN YÖNETTİ

Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.