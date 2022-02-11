Son dakika: Haydar Dümen yaşamını yitirdi

Son dakika gelişmesi... Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 13:04
Son dakika: Haydar Dümen yaşamını yitirdi
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Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haberi, gazeteci Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun yıllar Posta gazetesinde yazan Dümen, okuyuculara cinsellik konusunda verdiği tavsiye ve çözümlerle tanınıyordu.


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