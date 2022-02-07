Pulitzer Ödüllü ünlü sanatçı George Crumb yaşamını yitirdi
Black Angels'ın arkasındaki ünlü besteci George Crumb 92 yaşında evinde ölü bulundu. Crumb, Los Angeles'tan Moskova'ya, İskandinavya'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede çeşitli festivallere katılmış; Pulitzer ve Grammy Ödüllerinin sahibi olmuştu.
Fotoğraf: YouTube / Open G Records
Ünlü besteci George Crumb 6 Şubat 2022'de 92 yaşında Media, PA'daki evinde ölü bulundu. Crumb'ın plak şirketi Bridge Records, tweet ile ölümünü doğruladı.
Crumb birden fazla enstrümanla çalışıyordu ve Asya'dan Appalachia'ya ilham kaynağıydı. 90'lı yıllara kadar müzik besteledi. Lincoln Center Oda Müziği Topluluğu 90. yaş gününü George Crumb tarafından yazılan yeni bir parçanın galasıyla kutlamıştı.
KÜÇÜK YAŞTA BESTE YAPMAYA BAŞLADI
24 Kasım 1929, ABD doğumlu olan Crumb, küçük yaşta beste yapmaya başladı. Öncelikle Charleston'da Mason College of Music'te eğitim aldı ve 1950 yılında bu okuldan lisans diplomasını aldı. Illinois Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra, 1954-1955 yılları arasında Berlin Hochschule für Musik'te Boris Blacher'le birlikte çalışmalarına devam etti. Ross Lee Finney ile çalışmaları sonrasında 1959 yılında Michigan Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı.
Kayıtları her zaman yeterli derecede sattıysa da Crumb geçimini esas olarak eğitimcilikten kazandı. 1958 yılında Colorado Üniversitesi'nde piyano ve kompozisyon profesörü olmadan önce, Virginia'da bir okulda da öğretmen olarak çalışmıştı. 30 yılı aşan öğretmenlik hizmeti sonrası 1997 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nden emekli olarak eğitimciliği bıraktı ve besteciliğe devam etti.
Fotoğraf: YouTube / Open G Records
Crumb'ın akıllarda yer tutan avant-garde tarzı onu bugünün müzik dünyasında en sık konser veren bestecilerden biri haline getirdi. Los Angeles'tan Moskova'ya, İskandinavya'dan Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede çeşitli festivallere katıldı.
George Crumb'ın müziği, Batı halk müziği, ilahileri ve Batı'ya ait olmayan tarzlar da dahil olmak üzere genellikle birbirine zıt müzik stillerini birleştirir. Çalışmalarının çoğu programatik, sembolik, mistik ve teatral öğelerden oluşur.
Çeşitli Üniversitelerden fahri doktora derecesi almış Crumb, aynı zamanda düzinelerce ödül sahibi bir bestecidir.
ÖDÜLLER
George Crumb'ın aldığı önemli ödüllerden bazıları:
- Pulitzer Ödülü, 1968
- UNESCO Uluslararası Besteciler Platformu Ödülü, 1971
- Cannes Klasik Ödülü, 1998
- Grammy Ödülü, 2001 (En İyi Çağdaş Kompozisyon - Star Child)
- Musical America Yılın Bestecisi, 2004
BESTELERİ
Crumb'ın ilk bestelerinden bazıları:
- Three Early Songs (1947), vokal ve piyano için;
- Sonata (1955), solo viyolonsel için
- Variazioni (1959), orkestra için
1960-1970'lerde yaptığı bestelerden bazıları:
- Black Angels (1970), elektronik yaylı dörtlüsü için
- Vox Balaenae (1971), elektronik flüt, elektronik çello ve amplifikatörlü piyano için
- Makrokosmos 1,2 (1972,1973), amplifikatörlü piyano için
- Music for a Summer Evening (1974), iki amplifikatörlü piyano ve perküsyon için
- Star-Child (1977), soprano, solo trombon, çocuk sesleri, koro, çan ve orkestra için
Son zamanlardaki bestelerinden bazıları:
- Eine Kleine Mitternachtmusik (2001), solo piyano için
- Otherworldly Resonances (2002), iki piyano için
- American Songbook (The River of Life, A Journey Beyond Time, Unto the Hills, The Winds of Destiny) (2001-2004)
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