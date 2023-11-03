Sonbahar uğurlaması Kasım'da AASSM'de

Yayınlanma: 03.11.2023 - 13:50

Güncelleme: 03.11.2023 - 13:50

Dünyanın sayılı sanat merkezleri arasında yer alan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Kasım ayında yeni sezona merhaba diyor. Birçok konser ve sergiyi İzmirli sanatseverlerle buluşturacak merkezde ilk etkinlik Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar konseri olacak. 5 Kasım'da saat 21.00'de AASSM Büyük Salon’da başlayacak etkinlikte sanatçı Bora Gencer, Senfoni Orkestrası ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Program kapsamında Cumhuriyet için savaşan askerlerin kıyafetleri ve mücadele dönemindeki sivil halkın elbiselerinin sergileneceği ''Cumhuriyet Defilesi'' de var.

RENKLİ SESLER

7 Kasım'da devlet sanatçısı Mehveş Emeç, AASSM Küçük Salon’da saat 20.00'de “Popüler Klasikler” adlı piyano resitaliyle dinleyicileriyle buluşacak.

Türk ve Batı müziğini sentezleyip müziğe evrensel bir boyut kazandırmak için kurulan Almagest Quintet & Leo Vertunni, 8 Kasım’da AASSM Büyük Salon’da saat 20.00’de sahne alacak. Davulda Volkan Öktem, basgitarda Eylem Pelit, klasik gitar ve tamburda Cenk Erdoğan, piyanoda Sabri Tuluğ Tırpan, perküsyonda Hamdi Akatay ve sitarda Leo Vertunni’den oluşan grup izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. 8 Kasım’da Küçük Salon’da ise seslerin ve ritimlerin büyüsünün hakim olacağı Timuçin Şahin, Ali Perret ve Can Kozlu’dan kurulu "ACT" konseri var. Etkinlik ücretsiz olacak.

10 Kasım’da İZDSO Atatürk'ü Anma Konseri var. Büyük Salon’da saat 20.00’de olacak konserin şefi Tolga Atalay Ün, solistleri ise Yağızcan Keskin, Yiğit Uğurl ve Arın Nehir Öncan.

AKDENİZ ŞARKILARI

Akdeniz Şarkıları konseri ise 11 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak. 3. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması kapsamında düzenlenen konserde Savina Yannatou & Selanik Trio'ya sahnede Kostas Vomvolos (akordion, kanun), Harris Lambrakis (ney) ve Michalis Siganidis (kontrbas) eşlik edecek.

Akdeniz ve Balkan coğrafyasının geleneksel müziklerini yorumlayan Yannatou’nun repertuvarında Akdeniz’in tüm dillerinde şarkılar yer alıyor. Katılım ücretsiz olacak.

DOĞU BATI SENTEZİ

AASSM’nin 12 Kasım saat 20.00’deki konuğu Salim Dündar Quartet olacak. Sanatçı Salim Dündar, şef, besteci, yorumcu Yalçın Altıparmak ve oyuncu, yorumcu Adnan Koç'tan oluşan grup Latin, İspanyol, pop, Türk Sanat Müziği ve arabesk tarzdaki eserleri Doğu-Batı senteziyle buluşturarak müzikseverlerin beğenisine sunacak.

13 Kasım'da piyanist Dengin Ceyhan “Piyano Resitali” ile AASSM Büyük Salon’da saat 20.00'de dinleyici ile buluşacak. Etkinliğe katılım ücretsiz. 15 Kasım saat 20.30’da ise Olten Filarmoni Orkestrası var. Konseri Tolga Atalay Ün yönetecek. Konserin solistleri piyanist İlyun Bürkev ve Jingge Yan.

DİLLERİN BİRLİKTELİĞİ

Halk müziği şarkılarının yapısını bozmadan Batı müziğine ve enstrümanlarına uyarlayan soprano Pervin Chakar, 18 Kasım'da AASSM’de unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak. Sanatçının Mezopotamya ilahilerini ve kutsal şarkılarını Batı ve Doğu enstrümanlarıyla Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice, İtalyanca, Almanca dillerinde seslendireceği konser saat 20.00'de başlayacak.

20 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği ve Yarımada Korosu, Türk Sanat Müziği severleri AASSM Büyük Salon’da saat 20.00'de ağırlayacak. Konser ücretsiz olacak.

SENFOROCK VE STAND UP

21 Kasım'da saat 21.00’de ise Musa Göçmen Senforock konseri dünyanın en önemli müzisyenlerinin şarkılarını, yeni senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan Musa Göçmen’i ağırlayacak. 22 Kasım'da komedyen Deniz Göktaş Stand Up gösterisi ile AASSM Büyük Salon'da saat 20.00'de seyircilerine keyifli bir komedi akşamı yaşatacak.

AHMED ADNAN SAYGUN SENFONİ ORKESTRASI

25 Kasım saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan, ünlü Türk bestecisi Ahmed Adnan Saygun'un adını taşıyan Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestası konseri, Cem Mansur şefliğinde ve Duo Blanc & Noir solistliğinde AASSM Büyük Salon’da gerçekleştirilecek.

30 Kasım saat 20.00’de kemençe sanatçısı Hatice Doğan Sevinç ve İtalyan piyanist Pietro Bonfilio büyüleyici bir müzik deneyimi sunmak amacıyla Cameratalia Quintet ile bir araya geliyor. Grup Avrupa, Güney Amerika ve Türk Müziği gibi kemençe ve yaylı çalgılar için düzenlenen eserlerden oluşan repertuarıyla AASSM Küçük Salon’da dinleyicileriyle buluşacak.

MÜZİK KÜTÜPHANESİ’NDE BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

3-29 Kasım tarihleri arasında Şenol Tilki “Uzaklar” Resim Sergisi, 9-30 Kasım tarihleri arasında “Yüz Yıllık Miras: Bengü Boz Sergisi” AASSM galerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

5 Kasım'da ''Atölye Mevsimler'' saat 14.00'te, 14 Kasım'da ''Atölye Şatoda Üç Saat'' saat 14'te, 16 Kasım'da “Atölye Chopin'in Macera Durakları'' saat 11.00'de, 18 Kasım'da ''La Fontaine'de Kemanla Masallar'' saat 14.00'te ve 21 Kasım'da ''Müziği Okuyanlar Kulübü'' saat 19.00'da AASSM Müzik Kütüphanesi’nde yapılacak. Müzik Kütüphanesi etkinliklerine katılım ücretsiz ama kayıt yaptırmak gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye aassm.org.tr adresinden ulaşılabilir.