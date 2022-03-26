'Sons of Anarchy' dizisinin müziklerini yapan 'The White Buffalo' İstanbul'da

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Türkiye'de de ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy’nin, “Come Join The Murder”, “The Whistler”, “Set My Body Free” gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle ülkemizin en üretken rock gruplarından Redd'de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız, ülkemizin yetiştirdiği en özel seslerden Murat İlkan akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında.

Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde Rock FM’den tanınan Metehan Mert Çakır da konuklarla birlikte olacak.