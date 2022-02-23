Daft Punk'tan 'Twitch' rekoru: 1997 yılında verdikleri konseri yayınladılar

23 Şubat 2022 Çarşamba, 12:48

Popüler elektronik müzik ikilisi Daft Punk'ın ilk albümlerinin yayınlanmasından bu yana 25 yıl geçti. Geçen sene dağıldıklarını açıklayan grup, bu vesileyle popüler canlı yayın platformu Twitch'te resmi hesaplarından 1997 yılındaki konserlerini yayınladı. Daft Punk'ın canlı yayını Twitch'te anlık olarak 172 bin kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

TWITCH'TE KONSER VERDİLER

İkonik maskeleriyle ve yaptıkları eşsiz müzikleriyle tanınan dünyaca ünlü müzik grubu Daft Punk'ın Şubat 2021'de dağıldıkları bildirilmişti. Homework adlı ilk albümlerinin yayınlanmasının 25. yılını kutlamak isteyen Daft Punk, Twitch hesaplarından canlı yayın açarak 1997 yılındaki Los Angeles konserlerini yayınladı.

ANLIK İZLEYİCİ SAYISI İLE REKOR KIRDILAR

Daft Punk'ın Twitch'te yaptığı canlı yayın yaklaşık 2 saat sürdü. Dünyanın dört bir yanından canlı yayına katılan hayranları, Twitch'te anlık izlenme sayısında rekor kırdı. Canlı yayın ortalama olarak 116 bin izleyiciye ulaşırken 172 bin izleyici ile zirveye ulaştı.

22 Şubat 2021 tarihinde YouTube hesaplarında yayınladıkları bir video ile ayrıldıklarını duyuran Daft Punk grubu o günden sonra bir daha bir araya gelmemişti.