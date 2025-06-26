Sosyal Ağ geri dönüyor: İkinci film için çalışmalar başladı

Başrollerinde Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield’ın yer aldığı, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in hikâyesini anlatan The Social Network (Sosyal Ağ) filminin devamı geliyor.

Variety’nin haberine göre, ünlü senarist Aaron Sorkin, 2010 yapımı filmin devamı için hazırlıklara başladı. Sony Pictures imzalı The Social Network Part II için çalışmalar resmen başladı. Senaryoyu kaleme alan Sorkin’in, bu kez yönetmen koltuğuna da oturacağı bildirildi.

İLK FİLM BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

2010 yılında vizyona giren Sosyal Ağ, Facebook’un kuruluş sürecini ve Mark Zuckerberg’in arkadaşlarıyla yaşadığı hukuk mücadelelerini konu alıyordu. Filmin yönetmenliğini David Fincher üstlenmiş, senaryosunu ise Aaron Sorkin yazmıştı.

Film, 8 dalda Oscar’a aday gösterilmiş ve “En İyi Uyarlama Senaryo”, “En İyi Kurgu” ve “En İyi Film Müziği” dallarında 3 Oscar kazanmıştı. Dünya genelinde 224 milyon dolar gişe hasılatı elde eden yapım, eleştirmenlerden de tam not almıştı. Quentin Tarantino, Sosyal Ağı 2010’lu yılların “en iyi filmi” olarak nitelendirmişti.

FİNCHER: “KARIŞIK BİR DURUM”

Orijinal filmin yönetmeni David Fincher, devam filmi hakkında daha önce The Guardian’a yaptığı açıklamada, Aaron Sorkin ile bu konuyu görüştüklerini ancak “karışık bir durum” olduğunu dile getirmişti.

EISENBERG ROLÜ YENİDEN ÜSTLENECEK Mİ?

İlk filmde Mark Zuckerberg karakterine hayat veren Jesse Eisenberg’in devam filminde yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Eisenberg, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada, Meta CEO’su Zuckerberg’le artık anılmak istemediğini ifade etmişti. Şirketin gerçekleri teyit etme mekanizmasını kaldırma kararını eleştiren ünlü oyuncu, “Onun hayatını takip etmiyorum. Kısmen de kendimi böyle biriyle ilişkilendirilmiş olarak düşünmek istemiyorum” demişti.