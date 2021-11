Soul müziğin divası Imany geliyor

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Amerika’dan Fransa’ya dönerek inanç anlamına gelen Imany ismini alan sanatçı, şarkılarında aşktan, kadın hakları mücadelesine, iklim değişikliğinden siyasi mücadelelere kadar pek çok konuya ses oluyor.

Soul müziğin Fransız divası olarak tanınan Imany, 8 Aralık’ta saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Ayrıca, cover şarkılardan oluşan yeni albümü “Voodoo Cello”yu sevenleriyle buluşturan sanatçı, albümün çıkış hikâyesini şöyle anlatıyor: “Zamanla gelişti her şey. 2013’te aklımda bu proje vardı. Yaylı çalgılar grubunu hep sevmişimdir ve cover yapmaya da bayılıyorum. Ancak fikirlerin aklıma nasıl geldiğini açıklamanın zor olduğunu biliyorsunuz. Fikirler aklıma geldi ve ben de uyguladım.”

Sanatçı cover yapacağı şarkıları seçerken, “Önceleri benim için, çocukluğuma ve şarkıcı olmaya karar verme sebebime çok şey ifade eden şarkıları seçtim ve sonra repertuvarı şimdi bana ilham veren şarkılara açtım” cümleleriyle anlatıyor. Şarkıcı, “Benim için anlamlı olan şarkıları seçtim. Şarkıların savunabileceğimi bildiğim güçlü melodileri ve sözleri olması gerekiyordu. Onları kendim yazmışım gibi hissetmeliydim” diyor.

Türkiye’de çalmayı sevdiğinin de altını çizen sanatçı, “Türk hayranlar bana karşı çok cömert ve sadıklar. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Onlara İstanbul’da sahne almayı özlediğimi söylemek istiyorum. Onlara defalarca İstanbul’un dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri olduğunu söyledim! Umarım bu yeni projeyi yapmayı sevdiğim kadar seveceklerdir” diyor.

İLK ALBÜM 2011’DE...

2011 yılında yayımladığı ilk albümü “The Shape of a Broken Heart” ile dünya çapında müzikseverlerin gönüllerini fethetti; birçok ülkede platin plak aldı, birçok ödül kazandı ve 400’ü aşkın konser verdi. “You Will Never Know” parçası ile dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de akıllara kazınan isim, geçen yıl “The Wrong Kind of War” adlı ikinci albümünü ilk albümdeki ekiple birlikte kaydedip yayımladı. Bu esnada Rus DJler Filatov ve Karas tarafından remixlenen “Don’t be so Shy” milyonlarca izlenme alarak geçen yılın en önemli hitlerinden oldu.