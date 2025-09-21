Sovyetler'in Eurovision'u geri geliyor

Yarışma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şubat 2025’te imzaladığı bir kararnameyle resmileştirilirken, amaç olarak “uluslararası kültürel ve insani işbirliğini geliştirmek” ifadesi yer aldı. Ancak hem katılımcı listesi hem de yarışmanın içeriği, Intervision’un Batı kültürüne karşı ideolojik bir duruş taşıdığı yorumlarına yol açtı.

EUROVİSİON'A KARŞI GELENEKSEL YANIT

Rus yetkililer yarışmayı, "geleneksel aile değerlerini vurgulayan" bir platform olarak tanımlıyor. Şarkıcılardan politik içerikten kaçınmaları, şiddet çağrısı yapmamaları ve toplumu küçük düşürmemeleri isteniyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Intervision’u “sapkınlıklardan arındırılmış bir festival” olarak nitelendirdi.

23 ÜLKE KATILACAK

Bu yılki yarışmaya Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Belarus, Kazakistan, Küba gibi Rusya’nın müttefiklerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Venezuela ve Vietnam gibi ülkeler de katıldı. ABD, yarışmaya resmi heyet göndermemekle birlikte, Avustralya kökenli şarkıcı Vassy ile temsil edildi. Amerikalı sanatçı Brandon Howard ise son anda “ailevi sebepler” nedeniyle yarışmadan çekildi.

Intervision’un yeniden canlandırılması, Rusya'nın küresel kültürel etkisini artırma girişimlerinden biri olarak görülüyor. Yarışmanın ilerleyen yıllarda nasıl bir uluslararası etki yaratacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.