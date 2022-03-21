‘Sözsüz Tiyatro’ savaşın sesi oldu

21 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Perşembe gecesi NDS Salonu’nda gelenekselleşen konserlerin yerini bu kez Collectif 2222 isimli Fransız tiyatrocu grubun sergilediği “Sözsüz Tiyatro” almıştı. Sözsüz Tiyatro pandomim değil. Söz var ama dili yok. Oyuncular konuşuyormuş gibi sesler çıkarıyor ama anlaşılmaz kelimeler söylüyor, arada bir tek sözcüğü anlıyorsunuz, savaş gibi! “Yağmurda Nehri Geçmek” adlı oyunda ortada bir nehir, bir tarafında askerler, diğer tarafında siviller var. Siviller savaştan kaçıyor, nehrin bir tarafındalar ve öteki taraftaki askerlere görünmeden nehri geçmeleri gerekiyor. İlk gelenler hamile bir kadın, kocası ve emzikli bir çocuktan oluşan aile. Onlara yatalak bir anne ve oğlu katılıyor. Bunların top sesleri arasında ve silahlı iki askere görünmeden nehri geçmeye çalışmaları dramatik bir durum ama oyuncular yaşadıkları zorlukları ironik bir komediye dönüştürüp seyirciyi güldürürken her türlü insanlık halleri de sergileniyor. Başta birbirlerini engel gören iki aile, sonunda dayanışma içine giriyor. İki asker ise onlara karşı çıkmayı bırakıp kaçmalarını görmezlikten gelerek yardımcı oluyor. Çok başarılı bir saatlik oyun elbette herkesin aklına Ukrayna’daki Rus saldırısından kaçmaya çalışan sivilleri, yolda çektikleri acıları, zorlukları ve arkalarında bırakmak zorunda kaldıklarını getirdi ve kahkahaların yerini acı aldı. Sonra da bol alkış...