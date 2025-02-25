Star Wars evreni Andor'un 2. sezonuyla kapılarını aralıyor

Yayınlanma: 25.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 25.02.2025 - 16:15

1977 tarihli ilk ‘Star Wars’ filminin zeminini hazırlayan ve ‘Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’nin öncesine götüren ‘Andor’un 2. ve final sezonu için geri sayım başladı.

Star Wars evrenindeki en büyük direnişi merkezine yerleştiren dizi, İmparatorluk’un kitle imha silahı olan Death Star’ın planlarını çalan bir isyancı çetesinin tehlikelerle dolu mücadelesini anlatıyor. İmparatorluk’a karşı başlatılan büyük direnişte, Cassian Andor’un nasıl bir rol oynadığını dünyasına taşıyarak Star Wars evreninde farklı bir kapı aralayan ‘Andor’un final sezonu da ilk sezondaki gibi 12 bölümden oluşuyor.

Üçer bölümden oluşan dört safhaya ayırarak hikayesini anlatan dizinin yaratıcısı Tony Gilroy, “Andor’u yapmanın en büyük heyecanlarından biri hikayenin ölçeği ve karşılaştığımız karakterlerin sayısı; sıradan insanlar, İmparatorluk derebeyleri, tutkulu devrimciler.. Her biri destansı kararlar veren gerçek insanlar ve hepsi de korkunç sonuçlar doğurabilecek sorunlarla yüzleşiyor. Cassian’ın yolculuğu hikayemizin ruhu ve omurgası olsa da bu görkemli gösteriyi gerçek kılan karakterlerin tümü.” sözleriyle bu dünyayı özetliyor.

Luna’ya, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn ve Forest Whitaker gibi güçlü isimlerin eşlik ettiği ‘Andor’, final sezonuyla 23 Nisan’dan itibaren Disney+’ta izlenebilecek.