Stranger Things yeni diziyle geri geliyor! Stranger Things: Tales From ’85 konusu ne? Stranger Things: Tales From ’85 oyuncuları kimler?

Netflix, serinin ilk animasyon dizisi olan Stranger Things: Tales From ’85 için ilk fragmanı paylaşırken, aynı zamanda merakla beklenen yayın tarihini de doğruladı. Peki, Stranger Things: Tales From ’85 konusu ne? Stranger Things: Tales From ’85 oyuncuları kimler?

STRANGER THINGS: TALES FROM ’85 KONUSU NE?

Tales From ’85, orijinal dizinin 2. ve 3. sezonları arasındaki zaman diliminde geçen, tamamen yeni bir animasyon serisi olarak planlandı. Duffer Kardeşler’in ana seri devam ederken akıllarına gelen ancak canlı aksiyon formatında işleme fırsatı bulamadıkları bir fikirden yola çıkan dizi, Flying Bark Productions tarafından hayata geçiriliyor. What If…? ve Moon Girl and Devil Dinosaur gibi başarılı projelere imza atan stüdyonun elinden çıkan bu yapım, serinin daha önce görülmemiş bir yanını keşfedecek.

STRANGER THINGS: TALES FROM ’85 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Stranger Things: Tales From ’85, 23 Nisan 2026 tarihinde Netflix’te yayınlanacak. Platform, başka spin-off projeleri üzerinde de çalışmaya devam ediyor.