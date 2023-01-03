‘Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’ ziyarete açıldı
Küratörlüğünü Cenap Önen’in yaptığı, su kabağı ve deniz kabuğu aksesuarlarının yer aldığı ‘Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’, Kartal’da ziyarete açıldı.
Küratörlüğünü Cenap Önen’in yaptığı, su kabağı ve deniz kabuğu aksesuarlarının yer aldığı ‘Su Kabağı Aksesuarları Sergisi’, Kartal’da ziyarete açıldı.
Kartal Belediyesi fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ile yurttaşlar katıldı.
Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Uçar, Önen’e teşekkür ederek, Kartal Belediyesi’nin zanaatkarları ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.
Su kabağı ve deniz kabuklarından oluşan yaklaşık 200 eserin yer aldığı sergi, 15 Ocak’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.
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