Suavi, Ataol Behramoğlu ve Orhan Aydın’dan Yılmaz Güney’in mezarına ziyaret

Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:03

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:03

Sanatçılar Ataol Behramoğlu, Suavi ve Orhan Aydın, sosyal medyadaki tartışmalarla gündeme gelen Yılmaz Güney’in Paris’teki Pere Lachaise Mezarlığı’nda bulunan mezarını ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.

BirGün’de yer alan habere göre Behramoğlu, Güney’in mezarı başında yaptığı konuşmada “Sevgili arkadaşlarım Suavi ve Orhan Aydın ile birlikte Fransa’nın ünlü Pere Lachaise Mezarlığı’ndayız ve tam da sevgili Yılmaz Güney’in sonsuzluğa uğurlandığı noktadayız. Onun mezarının önündeyiz. Onu kaybettiğimiz 1984 yılında Paris’te, ben de sürgünüme geldiğimde karşılaşıp kucaklaşmıştık. Aradan 39 yıl geçmiş. Yılmaz Güney gibi muhteşem bir enerjinin burada, bu taşın altında olduğuna insan inanamıyor. Ama asıl gerçek, Yılmaz Güney’in kişiliğiyle, yapıtıyla, her şeyiyle Türkiye’nin kalbine gömülü olduğudur ve her zaman ışıklar saçacaktır orada” dedi.

"'AĞIT' BİZİMDİR"

Güney’in hakkında bugünlerde çok şey yazılıp çizildiğini belirten Aydın ise “Ama bilinsin isterim ki ‘Yol’ bizimdir, ‘Duvar’ bizimdir, ‘Sürü’ bizimdir, ‘Umut’ bizimdir, ‘Acı’ bizimdir, ‘Ağıt’ bizimdir. Yılmaz abinin yazıp hayata kattığı, yönetip oynadığı her şey bizimdir ve bizimle olacaktır” ifadelerini kullandı.

Suavi ise Güney’in ‘anısı önünde ben de saygıyla eğildiğini’ belirterek “Güneşin hiçbir zaman balçıkla sıvanmayacağına olan inancımla, Yılmaz Güney’i sevenleri dostça selamlamak istiyorum” şeklinde konuştu.