Şubat ayında HBO Max: İlk ve Son yeni sezonuyla ekranlarda!

İLK VE SON
Yeni sezonda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'i buluşturan dizinin senaristliğini Hakan Bonomo üstleniyor.
GOMORRAH - 4 ŞUBAT
Roberto Saviano'nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor.
PORTOBELLO - 15 ŞUBAT
Adalet işbirlikçileri tarafından uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir suç örgütünün parçası olmakla suçlanan Enzo Tortora'nın hikâyesi.
LIKE WATER FOR CHOCOLATE - 15 ŞUBAT
Aşkı, aile baskısını ve köklü gelenekleri karşı karşıya getiren dizi, tutku ile sorumluluk arasında sıkışan bir ilişkinin hikâyesini anlatıyor.
BANKSTERS - 20 ŞUBAT
Finans sektörünün görünmeyen yüzünü mercek altına alan Banksters, para ve iktidar hırsının tetiklediği entrikalarla örülü bir güç mücadelesini anlatıyor.
SUPERMAN - 20 ŞUBAT
Film, değerlerinin ve eylemlerinin sorgulandığı bir dünyada Superman'in insanlar arasındaki yerini bulmaya çalışırken Lex Luthor'a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor.