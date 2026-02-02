Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şubat ayında HBO Max: İlk ve Son yeni sezonuyla ekranlarda!

2.02.2026 11:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
HBO Max, şubat ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Şubat ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte HBO Max şubat ayı içerikleri...

İLK VE SON

Yeni sezonda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'i buluşturan dizinin senaristliğini Hakan Bonomo üstleniyor.

GOMORRAH - 4 ŞUBAT

Roberto Saviano'nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor.

PORTOBELLO - 15 ŞUBAT

Adalet işbirlikçileri tarafından uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir suç örgütünün parçası olmakla suçlanan Enzo Tortora'nın hikâyesi.

LIKE WATER FOR CHOCOLATE - 15 ŞUBAT

Aşkı, aile baskısını ve köklü gelenekleri karşı karşıya getiren dizi, tutku ile sorumluluk arasında sıkışan bir ilişkinin hikâyesini anlatıyor.

BANKSTERS - 20 ŞUBAT

Finans sektörünün görünmeyen yüzünü mercek altına alan Banksters, para ve iktidar hırsının tetiklediği entrikalarla örülü bir güç mücadelesini anlatıyor.

SUPERMAN - 20 ŞUBAT

Film, değerlerinin ve eylemlerinin sorgulandığı bir dünyada Superman'in insanlar arasındaki yerini bulmaya çalışırken Lex Luthor'a karşı vermek zorunda kaldığı mücadeleyi anlatıyor.

