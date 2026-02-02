Şubat ayında HBO Max: İlk ve Son yeni sezonuyla ekranlarda!

İLK VE SON Yeni sezonda Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'i buluşturan dizinin senaristliğini Hakan Bonomo üstleniyor.

GOMORRAH - 4 ŞUBAT Roberto Saviano'nun mafyadan tehditler almasına neden olan kitap uyarlaması dizide; Napolili bir suç örgütü olan Camorra’nın iç yüzü, mafya babası Pietro Savastano’nun 30 yaşlarındaki sağ kolu olan Ciro’nun gözünden anlatılıyor.

PORTOBELLO - 15 ŞUBAT Adalet işbirlikçileri tarafından uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir suç örgütünün parçası olmakla suçlanan Enzo Tortora'nın hikâyesi.

LIKE WATER FOR CHOCOLATE - 15 ŞUBAT Aşkı, aile baskısını ve köklü gelenekleri karşı karşıya getiren dizi, tutku ile sorumluluk arasında sıkışan bir ilişkinin hikâyesini anlatıyor.

BANKSTERS - 20 ŞUBAT Finans sektörünün görünmeyen yüzünü mercek altına alan Banksters, para ve iktidar hırsının tetiklediği entrikalarla örülü bir güç mücadelesini anlatıyor.