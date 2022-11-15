Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış filmi 'Hayali Ülkem'
12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni 17 Kasım Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 18-24 Kasım tarihleri arasında 12’nci kez sinemaseverlerle buluşacak.
Bu yılki teması kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla "eşitlik" olarak belirlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19.00'daki kokteylin ardından saat 20.00'de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in sunumları eşliğinde yapılacak.
Açılış töreninde festival filmlerimizin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından Şilili yönetmen Patirico Guzmán'ın yönettiği “Hayali Ülkem” filmi açılışta izleyici ile buluşacak.
Törende, oyuncu Serra Yılmaz'a "Sinema Onur Ödülü", kadın hakları savunuculuğu yapan Nazan Moroğlu'na "Akademik Onur Ödülü", Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a "Sinemaya Katkı Ödülü" verilecek.
Açılış töreninde festival filmlerinin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından Şilili yönetmen Patirico Guzmán'ın yönettiği “Hayali Ülkem” filmi izleyici ile buluşacak.
Video Haberler
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
En Çok Okunan Haberler
-
- DHA paylaştı, Taksim bombacısı itiraf etti!
- Karayalçın deneyimlerini İzmirli gençlerle paylaştı
- Soylu'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 'Bombacının yanındaki iki kadın ayrıntısı'
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- Ünlü oyuncu saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: '4 ay önce...'
- Çağlayan Basın Savcısı 'Konuşanlar’a katıldı
- e-Devlet'te yeni hizmet: Bugün itibarıyla başladı