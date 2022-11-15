Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış filmi 'Hayali Ülkem'

15 Kasım 2022 Salı, 10:00

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 18-24 Kasım tarihleri arasında 12’nci kez sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yılki teması kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek amacıyla "eşitlik" olarak belirlenen 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış töreni 17 Kasım 2022 Perşembe günü saat 19.00'daki kokteylin ardından saat 20.00'de, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in sunumları eşliğinde yapılacak.

Açılış töreninde festival filmlerimizin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından Şilili yönetmen Patirico Guzmán'ın yönettiği “Hayali Ülkem” filmi açılışta izleyici ile buluşacak.



Törende, oyuncu Serra Yılmaz'a "Sinema Onur Ödülü", kadın hakları savunuculuğu yapan Nazan Moroğlu'na "Akademik Onur Ödülü", Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a "Sinemaya Katkı Ödülü" verilecek.

Açılış töreninde festival filmlerinin tanıtımları ve akademik programın ayrıntılarının ardından Şilili yönetmen Patirico Guzmán'ın yönettiği “Hayali Ülkem” filmi izleyici ile buluşacak.