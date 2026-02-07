Succession yıldızı Jeremy Strong, 'Crossroads' uyarlamasıyla dönüyor

Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Jeremy Strong, Jonathan Franzen’in çok konuşulan romanı "Crossroads"un dizi uyarlaması için Netflix ile el sıkıştı.

Variety’nin haberine göre; Succession dizisindeki Kendall Roy performansıyla tanınan Jeremy Strong, Netflix’in yeni iddialı projesinde hem başrol oyuncusu hem de yürütücü yapımcı olarak görev alacak.

Jonathan Franzen’in "A Key to All Mythologies" üçlemesinin ilk halkası olarak 2021’de yayımlanan Crossroads, 1970’lerin başında geçiyor. Dizi, bir ailenin altüst olan hayatlarını konu alıyor. Hikaye, ailenin her bir ferrinin kendi arzu ve özgürlüklerinin peşine düştüğü, karanlık ama mizahi tonlar taşıyan epik bir drama olarak tanımlanıyor.

Succession ile kazandığı Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Emmy ve Altın Küre ödüllerinin ardından kariyerinde zirveye çıkan Strong, 2025 yılında The Apprentice filmindeki Roy Cohn rolüyle ilk Akademi Ödülü'nü (Oscar) kazanmıştı.