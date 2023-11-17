Sultanbeyli’de yeni sanat alanı

Kâr amacı gütmeyen sanat ve etkileşim alanı YUNT, Emre Zeytinoğlu küratörlüğündeki ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile 4 Kasım’da kapılarını açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00
Sultanbeyli’de yeni sanat alanı
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Sergi, 4 Şubat 2024 tarihine dek ziyaret edilebilecek. Muratcan Sabuncu kuruculuğunda, İstanbul Sultanbeyli’de açılan YUNT, toplumun sanatsal etkinliklerle karşılaşma olanaklarını artırmayı amaçlıyor. 


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