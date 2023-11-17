Sultanbeyli’de yeni sanat alanı
Kâr amacı gütmeyen sanat ve etkileşim alanı YUNT, Emre Zeytinoğlu küratörlüğündeki ilk sergisi “Şehir Nerede?” ile 4 Kasım’da kapılarını açtı.
Sergi, 4 Şubat 2024 tarihine
dek ziyaret edilebilecek.
Muratcan Sabuncu
kuruculuğunda, İstanbul
Sultanbeyli’de açılan
YUNT, toplumun sanatsal
etkinliklerle karşılaşma
olanaklarını artırmayı
amaçlıyor.
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