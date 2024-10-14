Suna Kan anısına dört konser
Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği (ADK-DER), Çankaya Belediyesi işbirliği ile Devlet Sanatçısı Profesör Suna Kan'ı (d.21 Ekim 1936 - ö.11 Haziran 2023) hafta boyunca sürecek “Suna Kan Keman Günleri” ile 19-26 Ekim günleri dört konserle anacak.
Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde ADK-DER Oda Orkestrası'nın vereceği ilk konser 19 Ekim'de, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Sahnesi’nde olacak. Konserde, “2. Suna Kan Keman Yarışması” ikincisi Ece Namlı Vivaldi’nin “Dört Mevsim” keman konçertosunu çalacak.
İkinci konser Suna Kan'ın doğum günü olan 21 Ekim'de, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda olacak. Sanatçıya ithaf edilen konserde H.Ü Orkestrası’nı Prof. Rengim Gökmen yönetecek. Konserin solistleri, Tayfun Bozok ve Derya Bozok A. Schnittke’nin "İki Keman İçin Konçertosu" nu seslendirecekler.
Orkestra konserlerinin ardından, ”Suna Kan Keman Günleri” resitallerle Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Sahnesi’nde devam edecek. İlk resitali, 24 Ekim'de “1. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması” ikincisi Zornitsa Ilarionova (Bulgaristan) piyanist Cana Gürmen eşliğinde verecek. Son konseri ise, 26 Ekim'de “2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması” birincisi Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan ile verecek.
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