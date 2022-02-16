Sunay Akın, Ayvalık’ı ve zeytinlerini anlatıyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:06

Sunay Akın en az 1000 yıllık anıt zeytin ağacının önünde



Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleşen söyleşiye filmin Yaratıcısı Sunay Akın, Yapımcısı Ali Ozan Akın, Yönetmeni Mustafa Köksalan, Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa ve Bunge Gıda Türkiye Pazarlama ve Ticari Pazarlama Lideri Dr. Pınar Nokay katıldı. Gösterimin ardından Zennup 1884 Fişekhane’de Şef Ömür Akkor’un zeytinyağı ile hazırladığı Anadolu tatlarının yer aldığı akşam yemeğinde konuklara lezzet şöleni sunuldu.



‘SANATA DÜŞEN ZEYTİN TANELERİ’

Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeselinin gösterimi sonrasındaki söyleşide katılan tüm konuklara teşekkür ederek sözlerine başlayan Sunay Akın konuşmasında “Ali Ozan Akın ile kentleri bilginin ışığıyla anlatmak için yola çıktık. Ne mutlu bize ki yolumuz Komili'nin katkılarıyla Ayvalık’tan da geçti. İzleyenleri bu filmde zeytin ağaçları gibi hep canlı kalan hatıralar ve sanata düşen zeytin taneleri bekliyor. Projeye emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRSÜN’

Belgesel gösteriminde konuşan Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, “Komili olarak 1878 yılından beri süre gelen uzmanlığımız ile Türkiye’de adımızla anılan zeytinyağının kültürü ve geleceği için çalışıyoruz. Sunay Akın ile Bilginin Işığında: Ayvalık belgeseli başta olmak üzere, bugüne kadar yayımlanmasına katkı sunduğumuz yazar ve şef Ömür Akkor imzalı kitaplarımıza, zeytinyağı kültürünün Anadolu’daki izini sürdüğümüz anıt ağaç projemizden, zeytinyağının tarihini anlamaya çalıştığımız arkeolojik kazılara hayata geçirdiğimiz projelerimizin tamamını bir bütün olarak görüyoruz. Amacımız kaliteli Anadolu zeytinyağının ülkemizin yanı sıra dünyada da hak ettiği değeri görmesi ve zeytinyağının bu topraklarda yarattığı kültürün dünyaca bilinmesidir” dedi.