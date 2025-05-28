Sunay Akın paylaştı: İlhan Şeşen'in bisikleti müzede sergileniyor

Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarılınca gibi unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı İlhan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen, hastalığına yenik düştü.

KADIKÖY’DE VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İlhan Şeşen için İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir veda töreni düzenlendi. Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı törenin ardından, Şeşen’in naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

BİR BİSİKLET, BİR ANI

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucularından yazar ve şair Sunay Akın, İlhan Şeşen ile yaşadığı unutulmaz bir anıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Şeşen’in bisikletinin Oyuncak Müzesi’nde sergilendiğini belirten Akın, o günü şu sözlerle anlattı:"Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti? Var bu işin içinde bir oyun diyerek çıktım müzenin kapısına… Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi: 'Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı ‘Abi senden önceki sahibi MFÖ’nün Fuat’ıydı’ dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin' dedi ve gitti…"

"ARKASINDAN UZUN UZUN BAKTIM"

Akın paylaşımında, “Seslendim arkasından ‘Abi, kapı önüne bunun için mi çağırdın beni?’ Başını çevirerek ‘Evet Sunay. Bir randevum var. Kapıda olmasaydın bisikletle gidecektim!’ O gün, sokağın ucuna kadar hayatımda tanıdığım en yaratıcı, en beyefendi ve bir o kadar da muzip insanın arkasından uzun uzun baktım… Güle güle canım ağabeyim, güle güle” ifadelerine yer verdi.

MÜZİĞİN VE HAYATIN İÇTEN SESİ

İlhan Şeşen, sadece müzik dünyasında değil, sade yaşam tarzı, içtenliği ve samimi şarkı sözleriyle de hafızalarda yer edindi. Şarkılarıyla bir kuşağın duygularına tercüman olan usta müzisyen, Türk pop müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.