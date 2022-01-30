Sundance Film Festivali’nden ‘Klondike’ yapımına ödül

30 Ocak 2022 Pazar, 04:00

Ukrayna-Türkiye yapımı “Klondike” filmi ilk gösterimini yaptığı dünya sinemasının en önemli festivallerinden Sundance Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen” ödülü aldı.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach’ın, ortak yapımcılığını Mehmet Bahadır Er’in üstlendiği film Ukrayna - Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikâyesine odaklanıyor. Film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de Ukrayna’da düşürülmesini beyaz perdeye taşıyor.

