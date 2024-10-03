Süreyya Operası konserleri başlıyor!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:30

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:30

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası konser sezonu 2 Ekim Çarşamba günü 20.00'da Macar kültürünün elçisi oda müziğinin ünlü dörtlüsü Kodály Quartet ile başlıyor. Bu yıl 58. yılını kutlayan dörtlü konserde adını taşıdıkları Macar besteci Zoltán Kodály'nin "Yaylı Kuartet No. 2" eserini de seslendirecek.

Sezonun ilk orkestra konserini ise, 03 Ekim Perşembe günü 20.00'da Cem Mansur yönetiminde Gedik Filarmoni Orkestrası verecek. Konserin solisti viyola sanatçısı Charlie Howells konserde Emre Şener'in "Viyola Konçertosu “For 4" bestesinin ilk seslendirilişini yapacak. E. Şener, 200 yıllık Kraliyet Müzik Akademisi’nin bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun olarak büyük bir başarıya imzaatmış genç bir besteci.

Gedik Filarmoni geçen yüzyılın en önemli bestecilerinden Stravinski'nin Pulcinellla balesi süiti ile başlayacak konserini Mozart’ın hayattayken değerinin en çok bilindiği yerin adıyla anılan, enerjisi ve derinliğiyle her defasında şaşırtan “Prag” senfonisiyle bitirecek.

