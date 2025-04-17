Süreyya’da Uçarsu akşamı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) Süreyya Operası’nda verdiği “Ulusal Müziğimiz” konser serisinde, 14 Nisan akşamı Hasan Uçarsu’nun eserleri ve Sinan Operası’ndan aryalar seslendirildi.
Eserler piyanistler Olena Şenol ve Hüseyin Kaya eşliğinde İDOB solistleri Gülbin Günay, Hale Soner, Aylin Ateş Efe Kışlalı, N. Işık Belen ve müzisyenler Murat Anıl Erginol (keman), Burak Ayrancı (çello), Verda Gül (viyola) tarafından seslendirildi.
Gecede 60. yaşı da kutlanan Uçarsu, “Sizler olmasanız ben gene beste yapabilir ama sizlere dinletemem. İyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti. Uçarsu’nun tüm solist ve müzisyenlerle birlikte “Gençlik Türküsü”nü de söyledi.
Etiketler: #Süreyya Operası #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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