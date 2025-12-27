Surp Asvadzadzin Katedrali’nde ‘Noel Ezgileri’

İstanbul Filarmoni Derneği’nin (İFD) kurucusu Cemal Reşit Rey’in adını yaşatan Rey Ensemble vokal grubu, önceki akşam, Beyoğlu Surp Asvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali’nin görkemli atmosferinde “Noel Ezgileri” konseri verdi.

Piyanoda Alper Akgül’ün eşlik ettiği İrem Büşra Bayır (mezzosoprano), Berk Özbek (tenor), Şeniz Erdinç (soprano), Artür Bağdasaroğlu’ndan (bariton) oluşan İFD’nin dörtlüsü; Rusya’dan İspanya’ya, İtalya’dan Almanya’ya kadar uzanan ezgilerle dinleyenlere unutulmayacak bir Noel gecesi yaşattı.

RUS HALK ŞARKILARI

İFD’nin “Noel Müzik Festivali” kapsamında düzenlenen “Rey Ensemble: Noel Ezgileri” konserinde grup, 14 eserlik bir listeyle hazır bulundu. Avusturyalı besteci Franz Schubert’in “Ave Maria” eseriyle başlayan konser, F.X. Gruber’in “Silent Night”, anonim bir ilahi olan “Angels We Have Heat on High”, I. Berlin’in “White Christmas”, G. Cottarau’nun “Santa Lucia”, J. Feliciano’nun “Feliz Navidad”, J. Marks’ın “Holly Jolly Christmas”, D. Modugno’nun “Vollare”, Q. M. Cortes’in “Cielito Lindo” ve F. Lehar’ın “Lippen Schwagen” eserleriyle devam etti. L. Denza’nın “Funiculi Funicula” eseriyle sona eren gecenin sürprizi, Rus halk şarkılarının seslendirilmesiydi. İrem Büşra Bayır ve Şeniz Erdinç ikilisi “Katyuşa”yı, Berk Özbek ve Artür Bağdasaroğlu ikilisi “Kalinka”yı yorumladı. Dörtlü ayrıca Rus halk şarkısı “Oçi Çorniye”yi de birlikte söyledi.

İstanbul Noel Müzik Festivali, 2 Ocak’a kadar devam edecek. Festival, klasik müzikten caza uzanan zengin bir program sunuyor. Festival kapsamında İFD Quartet bugün saat 11.00’de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda “Dörtlüde Rus Yankıları” konseri verecek. Aynı gün saat 19.30’da, Kadıköy Surph Levon Kilisesi’nde Naz İrem Türkmen ve Can Saraç, “Keman ve Piyano Resitali” konseriyle sahnede olacak. İstanbul Filarmoni Orkestrası 28 Aralık saat 20.00’de, Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Yeni Yıl Konseri” ile sanatseverlerle buluşacak. 30 Aralık saat 19.30’da Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Naregyan Sahnesi, Sanat Deliorman ile “Valsten Tangoya Cazdan Blues’a” konserine ev sahipliği yapacak. Festival 2 Ocak saat 19.30’da, Kadıköy Surp Levon Kilisesi’nde, piyanist Mustafa Emir Barutcu ve viyolonsel sanatçısı Aslı Tözeniş Beller’den oluşan Duo Celliano’nun “Türk Müziğinde Yüzyıllık Yolculuk” konseriyle sona erecek.