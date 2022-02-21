‘Suyun Bildikleri’ Pilot Galeri’de
İstanbul, Sıraselviler Caddesi’ndeki Pilot Galeri’de açılan “Suyun Bildikleri” isimli sergi 26 Şubat’a kadar görülebilir.
Aralarında Halil Altındere, Mehmet Ali Uysal, İz Öztat, Volkan Aslan gibi 16 sanatçının olduğu bir grup sergisi, içinde bulunduğumuz dönemin belirsizliklerini ve krizlerini “su” üzerinden okumak istiyor.
Sergi, suyun hem ayıran hem birleştiren, kimileri için bir sınır çizgisi, bir eşik, diğerleri için asla ulaşılamayan bir hayal ülkesi oluşunu tartışıyor.
2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük insan göçünün de kaynağı olan su, 1830’ların Japonya’sından 2019’un İstanbul’una, geniş bir zaman kesitinde sanatçıların eserlerinin odağına oturuyor.
"Suyun Bildikleri” isimli sergi 26 Şubat’a kadar Pilot Galeri’de görülebilir.
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