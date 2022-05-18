Suyun toprakla buluşması

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), özgün bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Silvia Bener’in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan “Yüzeyin Ötesinde: Su” adlı sergisi dün açıldı.

Serginin oluşum sürecinin uzun bir yolculuk olduğunu söyleyen sanatçı Silvia Bener, “Türkiye’ye geldiğimde ilk merak ettiğim ‘bu kadar büyük bir şehre içme suyu nasıl yetiyor’ oldu. Sonra araştırmaya başladım; insanlar burada suyu çok önemsiyor, yağmur yağmaya başladığında bereket yağıyor diye çok seviniyorlar, Almanya’da ise yine mi yağmur diye insanlar üzülüyor, bıkmışlar. Burada ise suya çok saygı gösteriliyor” diyor.

‘HÂLÂ ÖĞRENCİYİM’

Almanya’da su üzerine sanat çalışmaları yapan Bener, Türkiye’ye yerleştikten sonra ebru sanatı ile tanışmış. sözü Bener’e bırakıyorum; “Ebru sanatıyla tanıştıktan sonra tekrar bir şok yaşadım. Ebru sanatı suyla oluşuyor. Su kendisi bir desen, bir şekil veriyor. Benim senelerdir çalışma yaptığım şekiller bunlar. Hemen ebru sanatına başladım. Aslında hâlâ öğrenciyim, çünkü öyle bir sanat. ‘Ebru’nun çağdaş sanat içinde ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu’ kimse çalışmadı. Sonra ebru sanatından da farklı bir çalışmaya başladım. Yani ebru sanatı su, nokta istiyorsa ben bu noktaları bölmeye çalıştım. Su ve toprak teması olduğunda neler oluyor acaba neden bu şekil oluyor üzerine yoğunlaştım ve ortaya gördüğünüz yapıtlar çıktı” diyor.

On yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen sanatçı Silvia Bener, suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu konuma dair sorulara kapı aralıyor. Sergi, izleyiciyi suya duyusal, deneyimsel ve zihinsel bir dalışa davet ediyor.

Geleneksel ebru sanatından ilham alan fakat ondan çeşitli biçimlerde farklılaşan, su üzerine boyalarla çalıştığı bir teknik uygulayan Bener, eserlerinin performatif ve meditatif süreçlerini içsel bir yolculuğun aracı olarak yorumluyor. Kendisinin “Aqua Materia Sanat” olarak adlandırdığı teknikte sanatçı, geleneksel ebru sanatına kıyasla, bedensel hareketlere imkân sağlayan büyük teknelerde çalışıyor. Asma katta bir deneyim alanı yaratan “Tözün Akışı” isimli video-yerleştirme ve farklı mecralarda üretilmiş eserlerin yanı sıra sergide, sanatçının su üzerine yıllara yayılan araştırma sürecinden fotoğraflar, eskizler, not defterleri ve doğal nesneler, sanatçının zihin dünyasına bir bakış sunuyor. Sergi, 30 Haziran’a kadar KTSM’de ziyaret edebilir.