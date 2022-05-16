CHP'li Erdoğan Toprak ‘mesleki eğitim’ projesini eleştirdi: Gençlerin umutları yıkıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2021’de 1 milyon kişinin mesleki eğitimle işe yerleştirileceği vaadini anımsatan Erdoğan Toprak, projenin “fiyaskoyla” sonuçlandığını söyledi.
CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2021’de 1 milyon kişinin mesleki eğitimle işe yerleştirileceği vaadini anımsatarak yüzbinlerce gencin meslek ve iş sahibi olma hayallerinin dört ayda yıkıldığını kaydetti.
Toprak, 2016’da yapılan yasa düzenlemesiyle çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu olarak yapılandırıldığını anımsatıp “Aralık 2021’de iktidar Mesleki Eğitim Yasası’ndaki değişiklikle mesleki eğitim kurumlarında iş başında eğitim alan gençlere asgari ücret ödenmesi, bunun yüzde 30’unun da devlet tarafından karşılanması uygulamasını devreye soktu” ifadelerini kullandı. Ancak projenin “fiyaskoyla” sonuçlandığını söyleyen Toprak şunları kaydetti: “Nisan başına kadar bu merkezlerde eğitim alanların sayısının 410 bin kişi olduğu belirtilirken rakamlar Erdoğan’ın ilan ettiği 1 milyon hedefinin yarısına bile ulaşılamadığını ortaya koydu. Hedefin boşa çıkması sonrası MEB 21 Nisan’da yaptığı yönetmelik değişikliğiyle bu merkezlerde eğitim görenlere açık liseye, normal liseye ya da örgün eğitim kurumlarına geri dönüş yolunu açtı. Gençlere iş ve maaş vaatleri boşa çıktı. Devletin ayda 3 milyar liralık ücret katkısı sağlaması gerekirken bütçe tablosunun bunu karşılamakta zorlandığı anlaşılıyor.”
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