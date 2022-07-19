Labirent: Alev Deneyleri filmi konusu nedir? Labirent: Alev Deneyleri filmi IMDb puanı? Labirent: Alev Deneyleri oyuncuları kim?

19 Temmuz 2022 Salı, 16:20

2015 ABD yapımı Labirent: Alev Deneyleri filmi bu akşam ekranlara gelecek. Genç oyuncu kadrosu ve bilim kurgu türü olmasıyla izleyiciyi heyecanlandıran film, birçok sinemasever tarafından araştırılıyor. İşte Labirent: Alev Deneyleri filmi hakkında merak edilenler..

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLM KONUSU NEDİR?

2014 tarihli roman uyarlaması bilim kurgu aksiyonu Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde, kapana kısıldıkları Labirent deneyinden kurtulmayı başaran gençleri bu sefer dış dünyada hiç de ummadıkları tehlikeler bekliyordur. Kıyamet sonrası bir manzarayla karşılaşan ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden haberdar değildir. Serinin bu bölümünde Thomas ve Kayranlı dostları şimdiye kadar ki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları arasında Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Dexter Darden gibi isimler bulunuyor.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ, TÜRÜ NE?

Filmin IMDb puanı 6.3\10 olarak karşımıza çıkıyor. Film aksiyon, bilim kurgu ve gerilim türlerini barındırıyor.

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda 36 yaşındaki Wes Ball oturuyor. Yönetmeni üne kavuşturan ilk filmde aynı serinin 1.filmi olan Labirent: Ölümcül Kaçış filmidir.