Banka İşi filmi konusu nedir? Banka İşi filmi oyuncuları kimler? Banka İşi yönetmeni kimdir?

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:43

Yapımcıları tarafından cinayet, seks ve yolsuzluğun hikayesi diye tanımlanan Banka İşi filmi, alanında oldukça iddialı yapımlardan. Bu akşam ekranlara gelecek olan gerilim türündeki film, oyuncu kadrosu ve olumlu eleştirilerle izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte Banka İşi filminin detayları...



BANKA İŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1971 senesi Eylül ayında; hırsızlar Londra'daki Baker Street'te bulunan bir bankanın kasasına tünel kazarak girdiler ve milyonlarca Sterlin değerinde nakit para ve mücevherin bulunduğu kasaları yağmaladılar. Çalınanların hiçbiri bulunamadı. Kimse tutuklanmadı. Soygun sadece birkaç gün manşetlerde kaldı ve Birleşik Krallık hükümetinin basını susturması ile tamamen yatıştırıldı. Bu film, o kutularda neyin saklı olduğunu ve cinayet, yolsuzluk gibi skandallarının kraliyet ailesi ile bağlantısını ortaya çıkarıyor.



BANKA İŞİ FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncular : Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Richard Lintern, Daniel Mays...



BANKA İŞİ FİLMİ YÖNETMENİ KİM?

Banka İşi filmi, Dick Clement and Ian La Frenais tarafından yazılıp Roger Donaldson tarafından yönetilen 1971'deki Baker Sokağı Soygunu'ndan esinlenilerek hazırlanılmış 2008 İngiliz suç filmidir.

