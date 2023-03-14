Sylvester Stallone, Türk sanatçının eserini koleksiyonuna kattı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:25

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:29

Sanatçı Didem Yağcı, Miami’de gerçekleşen dünya çağdaş sanatının en önemli sanat fuarı olarak kabul edilen Palm Beach Modern + Contemporary Fair’de, Steidel Galeri bünyesinde eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Dünyanın seçkin sanat koleksiyonları arasında eserleri yer alan ve uluslararası tanınırlığa sahip sanatçının eserlerinden bir tanesi dünyaca ünlü film yıldızı Sylvester Stallone’nin sanat koleksiyonunda yerini aldı.

İÇSEL YOLCULUKTAKİ DENEYİMLERİ YANSITIYOR

Sanatçının eserlerinde görülen üst üste gelen ve bir noktada kendini tekrar eden kıvrımlı katmanlar, özenli bir farkındalıkla kullanılarak aynı olay ve kişilerin yarattığı deneyimleri sonlandırıyor. Didem Yağcı, eserleriyle bu döngüye bir atıfta buluyor. Özgün bir teknik ve renk seçimleriyle optik illüzyonlar ve geometrik formlar yaratarak içsel yolculuktaki deneyimleri soyut ve metaforik şekilde eserlerine yansıtıyor.

SANATÇI DİDEM YAĞCI KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Bursu (2010) ile LCF’de ‘Çağdaş Sanat ve Tasarım’ alanında master eğitimi gören Didem Yağcı, sanat alanında alışılmışın dışında teknikler kullanıp renk, doku, malzeme ve tasarımı biraraya getirip 3 boyutlu soyut formda eserler üretiyor.

İngiltere’deki eğitimi sırasında Frieze Londra Fuarı ile eş zamanlı olarak Regent Park Metro İstasyonu billboardlarında eserleri sergilenen sanatçı, Türk Çağdaş Sanatı’nı uzun yıllardır ulusal ve uluslararası sanat piyasalarındaki etkin koleksiyon ve müzelerde yer alan eserleriyle en iyi şekilde temsil ediyor. Sanatçı, yeni eserleri için çalışmalarını İstanbul ve Amerika’da sürdürüyor.