Taksim Sanat’ta ‘1002. Gece’ sergisi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Küratörlüğünü Banu Seyhan’ın üstlendiği; 15 kadın sanatçının kendi dilinden, öznel ve incelikli ilişkisinden kurduğu bir masala davet eden 1002. Gece adlı çağdaş sanat sergisi Taksim Sanat’ta ziyarete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, yeni bir sergiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi analogdan dijitale, her sanatçının kendi pratiğine ve anlatımına ilişkin geniş bir yelpazede farklı teknikler sunuyor.

Sergi, 23 Nisan’a kadar Taksim metro girişinde yer alan Taksim Sanat’ta ücretsiz ziyaret edebilecek.