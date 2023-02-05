Tallinn Oda Orkestrası İş Sanat’ta
Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da İş Sanat’ta konser verecek.
21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin “Te Deum” başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı.
Orkestranın kurucusu, Tõnu Kaljuste ise Arvo Pärt’ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya’nın başkenti Tallinn’in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri “Adam’s Lament”in albüm kaydı ile 2014’te Grammy Ödülü’nün sahibi oldu.
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