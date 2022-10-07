Tam Bana Göre Festival'de Anadolu Ateşi sahne aldı
Anadolu Ateşi dans topluluğu, başkentte devam eden Tam Bana Göre Festival kapsamında gösteri sundu.
Başkent Millet Bahçesi'nde devam eden Tam Bana Göre Festival'inde, soğuk havaya rağmen yurttaşlar etkinlik alanını doldurdu. Dans gösterisi öncesinde müzik topluluğu Motive sahne aldı.
Daha sonra sahneye gelen Anadolu Ateşi, Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi sundu. Dans topluluğunun gösterisine yerlerinden eşlik eden başkentliler, aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.
Tam Bana Göre Festival'i 9 Ekim'e kadar ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve fuarlarla devam edecek.
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