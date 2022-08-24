'Anadolu Ateşi', Gürcistanlı çocuklarla sahneye çıktı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:03

Dünyaca ünlü dans topluluğu 'Anadolu Ateşi', gösterilerine Antalya'daki Antik Aspendos Tiyatrosu'nda devam ediyor. Grubun dün düzenlenen gösterisine ise yaşları 4 ile 15 arasında değişen, Gürcistan'dan konuk olarak gelen dansçılar eşlik etti. Dansçılar, kendi performanslarını sergilerken 'Anadolu Ateşi' ile birlikte büyüleyici gösteriler yaptı. Pandemide ara verilen Türkiye turnesine yeniden başlayacak 'Anadolu Ateşi', kış sezonu boyunca İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak.

'Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, AKM'de sahneye çıkacakları için mutlu olduklarını söyledi. Her yıl nisandan kasıma kadar Antalya'da sahne aldıklarını belirten Erdoğan, "İlk turneyi yapmamızın üzerinden 20 yıl geçti. Hala aynı coşkuyla devam ediyoruz. Özel projeler de yapıyoruz. Türkiye'ye gelen yabancı dans topluluklarıyla beraber sahne alıyoruz. Bugün de 4-15 yaş arasında çocukların oluşturduğu Gürcistan'dan bir dans topluluğu ile sahneye çıkıyoruz. Onlarla 2 bölüm oynayacağız. Gürcistan ile hem kültür olarak yakınız hem de Türk nüfus sayısı da çok. Oraya da bir dans akademisi açacağız. 85 dansçı bizim arkadaşlarımız, 70 dansçı da misafirlerimiz olacak" diye konuştu.



Pandemi sürecinde 2,5 yıl sahneye çıkamadıklarını kaydeden Erdoğan, "Dünyadaki büyük dans toplulukları da bu süreçte sahneye çıkamadı. Biz online dersler yaptık, kendimizi zinde tuttuk" dedi.