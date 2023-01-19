‘Tamiri Mümkün’ 8 ülkede vizyona girecek

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:56

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 15:56

mor ve ötesi grubunun 28 Mayıs’ta İnönü Stadyumu’nda verdikleri konserin 13 Ocak’ta Türkiye’de sinema seyircisiyle buluşan filmi “Tamiri Mümkün” 19 Ocak’tan itibaren Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka’da; 20 Ocak’ta ise İngiltere ve Avusturya’da vizyona girecek.

Ayrıca ‘Tamiri Mümkün’ önümüzdeki hafta Fransa’da da sinemalarda gösterilmeye başlanacak.



Filmin yönetmenliğini ise Recep Yılmaz’ın üstleniyor.