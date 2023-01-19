‘Tamiri Mümkün’ 8 ülkede vizyona girecek

mor ve ötesi’nin 28 Mayıs 2022’de, 35 bin kişiye verdiği İnönü konserinin filmi ‘Tamiri Mümkün’ Türkiye vizyonundan hemen sonra 8 ülkede sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 15:56
‘Tamiri Mümkün’ 8 ülkede vizyona girecek
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mor ve ötesi grubunun 28 Mayıs’ta İnönü Stadyumu’nda verdikleri konserin 13 Ocak’ta Türkiye’de sinema seyircisiyle buluşan filmi “Tamiri Mümkün” 19 Ocak’tan itibaren Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarkada; 20 Ocak’ta ise İngiltere ve Avusturyada vizyona girecek.

Ayrıca Tamiri Mümkün’ önümüzdeki hafta Fransada da sinemalarda gösterilmeye başlanacak.

Filmin yönetmenliğini  ise Recep Yılmazın üstleniyor.


Mor ve Ötesi konser Film

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