‘Tamiri Mümkün’ 8 ülkede vizyona girecek
mor ve ötesi’nin 28 Mayıs 2022’de, 35 bin kişiye verdiği İnönü konserinin filmi ‘Tamiri Mümkün’ Türkiye vizyonundan hemen sonra 8 ülkede sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak
mor ve ötesi grubunun 28 Mayıs’ta İnönü Stadyumu’nda verdikleri konserin 13 Ocak’ta Türkiye’de sinema seyircisiyle buluşan filmi “Tamiri Mümkün” 19 Ocak’tan itibaren Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Belçika ve Danimarka’da; 20 Ocak’ta ise İngiltere ve Avusturya’da vizyona girecek.
Ayrıca ‘Tamiri Mümkün’ önümüzdeki hafta Fransa’da da sinemalarda gösterilmeye başlanacak.
Filmin yönetmenliğini ise Recep Yılmaz’ın üstleniyor.
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